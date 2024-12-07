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Учасниця "Холостяк-13" пояснила, чому сама пішла від Терена

7 грудня 2024 10:00
Марія Покровська - Редактор
Холостяк-13 — Вікторія Клочко пояснила, чому пішла від Олександра Терена
Вікторія Клочко. Фото: instagram.com/vikusia_klochko
Марія Покровська - Редактор

У шостому епізоді шоу "Холостяк-13" на глядачів чекала велика несподіванка. Учасниця Вікторія Клочко прийнялася рішення покинути проєкт за власним бажанням.

Про образу на холостяка Олександра Терена та особисті проблеми, які підштовхнули до цього, дівчина розповіла в Instagram.

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Вікторія Клочко пішла від Олександра Терена

Участь на проєкті збіглася із днем народження учасниці. Вікторія сподівалася, що зустріне свято у компанії холостяка, однак Олександр не зміг приїхати. Натомість герой зробив подарунок дівчині та відправив кур'єром букет квітів та книги, але Вікторія його не оцінила.

"Ти від самого ранку чекаєш звісточку від того самого чоловіка і віриш, що він точно не забуде. Твої друзі придумали як передати тобі подаруночки і привітання, і ти віриш, що той самий також обов'язково це зробить. Настає вечір, ти вже хвилюєшся, але віриш, що не міг він забути про тебе і ви обов'язково побачитесь і проведете час разом. Нарешті, цей момент настав. Тобі закривають очі і ведуть на вулицю, ти їх відкриваєш і замість того самого чоловіка, там кур'єр з квітами, книгами і листівкою "Всі привітання при зустрічі", — розповіла про ситуацію Вікторія.

Вікторія Клочко розповіла про день народження на шоу
Вікторія Клочко розповіла про день народження на шоу. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

За словами дівчини, у той момент вона почувалася ображеною. Як пригадала Вікторія, у той момент вона відчула, що у Олександра немає до неї жодних почуттів.

"Як так взагалі можна вчинити з дівчиною, яка все залишила і прийшла до тебе? Я сама, без рідних і близьких, без можливості провести цей день так, як хочу я. "Всі побажання при зустрічі" і книги? Серйозно? Тобто я не приїду, ти посиди, почекай і почитай, може розумніше станеш! І ці думки на емоціях по колу крутились в моїй голові", — поділилася Вікторія.

Вікторія Клочко образилася на Олександра Терена
Вікторія Клочко образилася на Олександра Терена. Фото: instagram.com/vikusia_klochko

Окрім того, виявилося, що в цей же день у Вікторії виникли проблеми із автівкою, яку вона замовила з-за кордону. Дівчина натрапила на шахраїв, які привласнили собі 15 тисяч доларів, сплачені нею за авто.

"Я лишила документи своїй сестричці, щоб оформити авто на неї, бо сама я була на проєкті. І на наступний день після мого дня народження вона в паніці зателефонувала мені і сказала, що їй написав мій менеджер: компанія закривається, а він звільняється і необхідно, щоб я терміново зконтактувала з власником аби домовитись про авто. З телефону редактора я набрала власника, який сказав мені, що компанія зачиняється і мого менеджера звільнили, бо він брав оплати компанії на свій рахунок. І що мені треба заново оплатити вже оплачену мною доставку, бо моє авто в порту і якщо цього не зроблю, то його утилізують", — розповіла Вікторія.

Одразу дівчина звернулася до юристів та подала позов проти компанії до суду. Наразі, за словами Вікторії, триває слідство, а у січні на неї чекає судове засідання.

Під час шоу Терен запропонував учасниці допомогу у вирішенні проблеми, однак дівчина не захотіла приймати пропозицію холостяка через його попередній вчинок та вирішила залишити шоу.

Нагадаємо, Вікторія Клочко зізналася, що втратила дитину перед шоу.

Раніше Олександр Терен відреагував на скандальний коментар відомої блогерки.

шоу Холостяк шоу телебачення кохання Олександр "Терен" Будько

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