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Лесю Никитюк впутали в махинации — звезда разоблачила мошенника

7 декабря 2024 13:44
Мария Покровская - Редактор
Леся Никитюк попала в финансовые махинации — ведущая раскрыла схему обмана
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Мария Покровская - Редактор

Телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, пытавшихся впутать ее в финансовые махинации. Преступники использовали имя звезды для своих афер.

В своем Instagram ведущая разоблачила воров и призвала поклонников быть осмотрительными.

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Мошенники использовали имя Леси Никитюк

В сети начала распространяться реклама финансовой схемы с денежными вложениями, в которой в качестве "довольного клиента" преступники использовали имя Никитюк. Злоумышленник, выдававший себя за мужчину по имени Сергей Шевчук, выставлял фейковые скриншоты якобы с сообщениями от ведущей.

Никитюк быстро раскрыла схему обмана поклонникам и сообщила, что не имеет никакого отношения к афере. Звезда гневно высказалась в адрес преступников и призвала фанов не верить подобным "предложениям" в сети.

Леся Никитюк пожаловалась на мошенников
Леся Никитюк пожаловалась на мошенников. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Есть Telegram-каналы, в которых рассказывают, что я получаю проценты от депозитов. Какая-то финансовая махинация. Я с радостью показываю вам лицо п*дор*са Сергея, который сделал этот канал и обо всем это рассказывает. Это ложь!" , — сообщила Леся.

Однако на этом разоблачения не закончились. После заявления ведущей стало известно, что "Сергей" выдавал себя за другого человека. К Никитюк обратился мужчина по имени Стас, который сообщил, что мошенники используют его фото. Мужчина уже написал заявление в киберполицию.

"Разборки прошли успешно! Вот настоящий мужчина, его зовут Стас. А тот, что "п*д*р Сергей" — он просто крадет всю информацию со страницы Стаса, фотографии и разводит людей. Стас постоянно блокирует все его каналы и бросает заявления киберполиции", — рассказала Никитюк.

Леся Никитюк разоблачила мошенников
Леся Никитюк разоблачила мошенников. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Анатолий Анатолич рассказал о гибели своего отца от рук преступников.

Также участница "Холостяка-13" объяснила, как из-за аферы мошенников ушла из шоу.

махинации соцсети Леся Никитюк мошенничество украинские звезды

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14:23 Онуфрийчук раскрыла гражданство сына, родившегося за границей

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