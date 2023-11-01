Фронтмен гурту ТІК висловився про корупцію в благодійності

Співак Віктор Бронюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак і музикант, фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк дав відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Зокрема, відомий артист висловився про корупцію, яка відбувається у благодійності, і розповів про свою організацію.

Відверте інтерв’ю з Віктором Бронюком Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Благодійні організації

Лідер гурту "ТІК" висловив свою думку про благодійні організації, які дуже часто обдурюють людей. За словами Віктора Бронюка, здебільшого в людей, які створюють благодійний захід, немає відповідного досвіду організації.

"Часто за цими благодійними речами ховаються не дуже благодійні організатори або політики. Часто люди, які беруться організовувати благодійні заходи, не мають досвіду. Ти починаєш з ними спілкуватися і ти розумієш, що вони взагалі не мають уявлення, у що вони втягуються. В них немає досвіду", — зазначив Віктор Бронюк.

Український музикант Віктор Бронюк на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також український співак розповів про власний благодійний фонд, який в нього є. Фронтмен відомого гурту зізнався, коли востаннє він стикався з корупцією, яка пов’язана з благодійністю.

"У нас таке поняття, як "благодійність", має негативний шлейф у суспільстві. Дуже багато незрозумілих організацій. У період з 2014 до 2022 року ми обговорювали ті моменти, що потрібно змінювати сутність такої діяльності. Багато хто з них робить багато корисної роботи, але я нікому не відкрию Америки, якщо скажу, що є ті люди, які цим користуються. Хтось для бізнесу, хтось для відмивання коштів", — також додав український артист.

Війна для співака

На початку війни в Україні лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк приєднався до територіальної оборони і зараз займається волонтерською діяльністю. В одному з інтерв’ю співак згадав, яким для нього був початок повномасштабного вторгнення.

"24 лютого мені зателефонував кум із Києва, сказав: “Куме, прокидайтеся, нас бомблять”. Звісно, після цього вже ніхто не спав. Ми з дружиною зробили чай-каву, слідкували за новинами та почали обдумувати, що робити далі. Дружину з дітьми я відвіз до кордону Молдови, а далі вони поїхали самі. У мене не було паніки. Я був дуже зібраний, готовий вставати і робити все, що в моїх силах", — згадав Віктор Бронюк.

Концерти гурту "ТІК"

У перші місяці український гурт взагалі не виступав, але згодом таки повернувся до своєї діяльності. У вересні лідер гурту Віктор Бронюк навіть анонсував свій благодійний тур містами України, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил.

Тур гурту "ТІК" містами України. Фото: скриншот з Instagram

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