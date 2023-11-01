Фронтмен группы ТІК высказался о коррупции в благотворительности

Певец Виктор Бронюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и музыкант, фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк дал откровенное интервью ведущему Славе Демину. В частности, известный артист высказался о происходящей в благотворительности коррупции и рассказал о своей организации.

Откровенное интервью с Виктором Бронюком Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Благотворительные организации

Лидер группы "ТІК" высказал свое мнение о благотворительных организациях, которые очень часто обманывают людей. По словам Виктора Бронюка, в большинстве своем у людей, которые создают благотворительное мероприятие, нет соответствующего опыта организации.

"Часто за этими благотворительными вещами прячутся не очень благотворительные организаторы или политики. Часто люди, которые берутся организовывать благотворительные мероприятия, не имеют опыта. Ты начинаешь с ними общаться и ты понимаешь, что они вообще не имеют представления, во что они втягиваются. У них нет опыта", — отметил Виктор Бронюк.

Украинский музыкант Виктор Бронюк на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский певец рассказал о собственном благотворительном фонде, который у него есть. Фронтмен известной группы признался, когда в последний раз он сталкивался с коррупцией, связанной с благотворительностью.

"У нас такое понятие, как "благотворительность", имеет негативный шлейф в обществе. Очень много непонятных организаций. В период с 2014 по 2022 год мы обсуждали те моменты, что нужно менять сущность такой деятельности. Многие из них делают много полезной работы, но я никому не открою Америки, если скажу, что есть те люди, которые этим пользуются. Кто-то для бизнеса, кто-то для отмывания средств", — добавил украинский артист.

Война для певца

В начале войны в Украине лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк присоединился к территориальной обороне и сейчас занимается волонтерской деятельностью. В одном из интервью певец вспомнил, каким для него было начало полномасштабного вторжения.

"24 февраля мне позвонил кум из Киева, сказал: "Кум, просыпайтесь, нас бомбят". Конечно, после этого уже никто не спал. Мы с женой сделали чай-кофе, следили за новостями и начали обдумывать, что делать дальше. Жену с детьми я отвез к границе Молдовы, а дальше они уехали сами. У меня не было паники. Я был очень собраным, готовым вставать и делать все, что в моих силах", — вспомнил Виктор Бронюк.

Концерты группы "ТІК"

В первые месяцы украинская группа вообще не выступала, но впоследствии вернулась к своей деятельности. В сентябре лидер группы Виктор Бронюк даже анонсировал свой благотворительный тур по городам Украины, средства с которого пойдут на поддержку Вооруженных сил.

Тур группы "ТІК" по городам Украины. Фото: скриншот из Instagram

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