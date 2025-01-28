Лілія Подкопаєва показала чоловіка, з яким живе у США — відео, фото

Лілія Подкопаєва зі своїм чоловіком. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва привітала свого чоловіка, бізнесмена Ігоря Дубінського, з особливою для них датою. Подружжя відсвяткувало сьому річницю знайомства.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася романтичними кадрами зі своїм обранцем.

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У своєму блогу гімнастка опублікувала зворушливе відео, в якому зібрала архівні кадри з чоловіком.

Також Лілія поділилася романтичною історією кохання, яке зустріла у 39 років далеко за межами України.

"Уяви собі: треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… і не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна", — написала Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Як зізналася спортсменка, вона і уявити не могла, що їхні стосунки із бізнесменом будуть такими міцними та тривалими, але все сталося як найкраще.

"Ти постійно питаєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке ж питання до всесвіту. Я була впевнена, що любов, як у книжках, живе максимум три роки. А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво", — звернулася до чоловіка Лілія.

Лілія Подкопаєва та її чоловік Ігор Дубінський. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, Ірина Білик вперше прокоментувала чутки про роман з колишнім чоловіком Ані Лорак. Також зірка "Ліги сміху" та його кохана оголосили про заручини.