Лилия Подкопаева показала мужа, с которым живет в США — видео, фото

Лилия Подкопаева очаровала редкими кадрами с супругом
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила своего мужа, бизнесмена Игоря Дубинского, с особенной для них датой. Супруги отпраздновали седьмую годовщину знакомства.
На своей странице в Instagram спортсменка поделилась романтическими кадрами со своим избранником.
Лилия Подкопаева поздравила мужа с годовщиной
В своем блоге гимнастка опубликовала трогательное видео, в котором собрала архивные кадры с мужем.
Также Лилия поделилась романтической историей любви, которую встретила в 39 лет далеко за пределами Украины.
"Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя… и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая", — написала Подкопаева.
Как призналась спортсменка, она и представить не могла, что их отношения с бизнесменом будут такими крепкими и длительными, но все случилось как нельзя лучше.
"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос к вселенной. Я была уверена, что любовь, как в книжках, живет максимум три года. А тут — о чудо! — мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно", — обратилась к мужу Лилия.
Напомним, Ирина Билык впервые прокомментировала слухи о романе с бывшим мужем Ани Лорак. Также звезда "Лиги смеха" и его возлюбленная объявили о помолвке.
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