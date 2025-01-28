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Лилия Подкопаева очаровала редкими кадрами с супругом

28 января 2025 12:02
Мария Покровская - Редактор
Лилия Подкопаева показала мужа, с которым живет в США — видео, фото
Лилия Подкопаева со своим мужем. Фото: instagram.com/podkopayeva_official
Мария Покровская - Редактор

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поздравила своего мужа, бизнесмена Игоря Дубинского, с особенной для них датой. Супруги отпраздновали седьмую годовщину знакомства.

На своей странице в Instagram спортсменка поделилась романтическими кадрами со своим избранником.

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Лилия Подкопаева поздравила мужа с годовщиной

В своем блоге гимнастка опубликовала трогательное видео, в котором собрала архивные кадры с мужем.

Также Лилия поделилась романтической историей любви, которую встретила в 39 лет далеко за пределами Украины.

"Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя… и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая", — написала Подкопаева.

Лилия Подкопаева и ее муж - фото
Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Как призналась спортсменка, она и представить не могла, что их отношения с бизнесменом будут такими крепкими и длительными, но все случилось как нельзя лучше.

"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос к вселенной. Я была уверена, что любовь, как в книжках, живет максимум три года. А тут — о чудо! — мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно", — обратилась к мужу Лилия.

Лилия Подкопаева поделилась кадрами с мужем - фото
Лилия Подкопаева и ее супруг Игорь Дубинский. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, Ирина Билык впервые прокомментировала слухи о романе с бывшим мужем Ани Лорак. Также звезда "Лиги смеха" и его возлюбленная объявили о помолвке.

брак Лилия Подкопаева украинские звезды звездная пара спортсмены

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12:24 К декларации заместителя главы Южного АМКУ есть вопросы — какие

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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