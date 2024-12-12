Лілія Ребрик показала усю сім'ю та зворушливо звернулася до чоловіка

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У родині телеведучої Лілії Ребрик сьогодні особлива подія — день народження святкує її чоловік, хореограф Андрій Дикий. Знаменитість публічно привітала свого обранця зі святом.

Зворушливим зверненням до чоловіка ведуча поділилася в Instagram.

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Сьогодні, 12 грудня, Андрію Дикому виповняється 45 років. У своєму блогу дружина хореографа опублікувала щасливе сімейне фото, на якому подружжя позує разом зі своїми трьома донечками.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий з доньками. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У підписі Ребрик подякувала чоловіку за те, що він залишається найкращим чоловіком для неї та найкращим батьком для їхніх дітей.

"З Днем народження, коханий! Як нам із тобою пощастило! Дякую, що завжди поруч і завжди знаєш, чого хоче жінка! Знаєш, іноді я дивуюся, як ти витримуєш цей наш жіночий батальйон — стільки ніжності, стільки емоцій, стільки… рожевих бантиків у твоєму житті! Але ти справляєшся! З Днем народження! Ти — найкращий чоловік і тато на планеті! Обіцяю, що сьогодні бантиків на торті не буде", — привітала коханого телеведуча.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв у свій день народження звернувся до шанувальників з особливим проханням.

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