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Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с особым праздником

12 декабря 2024 10:40
Мария Покровская - Редактор
Лилия Ребрик показала всю семью и трогательно обратилась к мужу
Лилия Ребрик с мужем и дочерьми. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Мария Покровская - Редактор

В семье телеведущей Лилии Ребрик сегодня особое событие — день рождения отмечает ее муж, хореограф Андрей Дикий. Знаменитость публично поздравила своего избранника с праздником.

Трогательным обращением к мужу ведущая поделилась в Instagram.

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Сегодня, 12 декабря, Андрею Дикому исполняется 45 лет. В своем блоге жена хореографа опубликовала счастливое семейное фото, на котором супруги позируют вместе со своими тремя дочерьми.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерьми
Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерьми. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В подписи Ребрик поблагодарила мужа за то, что он остается лучшим мужчиной для нее и лучшим отцом для их детей.

"С Днем рождения, любимый! Как нам с тобой повезло! Спасибо, что всегда рядом и всегда знаешь, чего хочет женщина! Знаешь, иногда я удивляюсь, как ты выдерживаешь этот наш женский батальон - столько нежности, столько эмоций, столько... розовых бантиков в твоей жизни! Но ты справляешься! С днем рождения! Ты — самый лучший муж и папа на планете! Обещаю, что сегодня бантиков на торте не будет", — поздравила любимого телеведущая.

Напомним, Ахтем Сеитаблаев в свой день рождения обратился к поклонникам с особой просьбой.

Также мы писали, что жена Владимира Остапчука показала сына и как муж поздравил ее с рождением малыша.

Лилия Ребрик соцсети семья украинские звезды день рождения

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