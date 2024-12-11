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Сеітаблаєв у свій день народження звернувся з особливим проханням

11 грудня 2024 10:23
Марія Покровська - Редактор
Ахтему Сеітаблаєву 52 — режисер звернувся із важливим проханням
Ахтем Сеітаблаєв. Фото: instagram.com/akhtemseit
Марія Покровська - Редактор

Український режисер та актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв сьогодні, 11 грудня, святкує свій день народження. З нагоди свята зірка кіно звернувся до своїх шанувальників із особливим проханням.

Публікацією режисер поділився в своєму Instagram.

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Сьогодні Сеітаблаєву виповнилося 52 роки. Як відомо, режисер має кримськотатарське коріння та дбає про те, аби зберегти свою спадщину. 

У свій день народження знаменитість поділився із шанувальниками своєю мрією — повернути Крим, а також побудувати на материковій Україні кримськотатарську садибу, яка б зберегла спогади та традиції народу.

"Цього року я хочу попросити про дещо важливе.
У кожного з нас є те, що ми хочемо залишити після себе: дім, спогади, творчий доробок. Для мене це мрія — повернути Крим, а натомість — зберегти його на материковій Україні, зберегти нашу культуру, нашу ідентичність, наш дім. Цього року хочу присвятити свій день народження збору на побудову кримськотатарської садиби. Це не просто дім — це місце, яке буде наповнене історією, мовою, традиціями, духом Криму", — поділився Сеітаблаєв.

Режисер попросив шанувальників долучитися до збору коштів, посилання на який залишив у своїх соцмережах, на побудування комплексу та пояснив, чому так важливо втілити цей проєкт у життя.

"Особливо у часи війни ми не можемо забувати про фундаментальне. Бо після перемоги ми повернемося — і маємо повернутися не лише фізично, а й із твердим наміром відновити те, що є серцем нашої культури. Чому це важливо? Крим — це більше, ніж географія. Це тисячі років традицій, які сьогодні під загрозою. Садиба — це символ: нашої незламності, нашої любові до Батьківщини, нашої пам’яті про те, хто ми є", — написав актор.

Раніше стало відомо, що актор, який зіграв Кузьму Скрябіна у кіно, готується до мобілізації.

Також ми писали, що фігурант бази "Миротворець" опинився серед номінантів на "Золотий глобус".

Крим День народження соцмережі Ахтем Сеітаблаєв українські зірки

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