Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Линдси Лохан ждет первенца: кто первым из звезд поздравил скандальную актрису arrow

Линдси Лохан ждет первенца: кто первым из звезд поздравил скандальную актрису

15 марта 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская актриса Линдси Лохан
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Этот год стал настоящим перевоплощением самых скандальных знаменитостей Голливуда. В середине нулевых Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Линдси Лохан не пропускали ни одной вечеринки, часто находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и крутили многочисленные романы. Но недавно Хилтон впервые стала матерью, Бритни тоже наслаждается тихой жизнью дома. А 36-летняя Лохан объявила о беременности.

Лохан сообщила важную для себя и семьи новость в Instagram.

Читайте также:

Подробности

Актриса опубликовала белый детский комбинезон с надписью Coming soon ("Скоро буду").

"Мы очень счастливы и взволнованы", — подписала фотографию Лохан.

Отцом будущего ребенка стал муж Линдси Лохан, арабский финансист Бадер Шамас. Они тайно сыграли свадьбу летом прошлого года в день рождения актрисы (2 июля). Звездная пара живет в Дубае. Подробности личной жизни актриса пытается держать в тайне и редко появляется на публике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Одними из первых Лохан поздравили итальянская дизайнер Донателла Версаче и Перис Хилтон.

"Поздравляю, любовь! Очень рада за вас. Добро пожаловать в клуб мамочек", — написала в комментариях светская львица Хилтон.

Ранее Лохан встречалась с актером Уилмером Вальдеррамом, наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном, а также диджеем Самантой Ронсон. Актриса была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, который живет в Лондоне. Их роман закончился скандалом: Линдси обвинила бывшего жениха в абьюзе и разорвала помолвку. Тарабасов, в свою очередь, заявил, что голливудская звезда украла у него большую сумму денег.

Напомним, ранее мы писали, что британский актер Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов", британские актеры Кит Хэрингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:11 Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

11:11"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

10:56 В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

10:56 На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан

10:55 В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:55 В Харькове СБУ задержала агента рф, который готовил теракты против военнослужащих Сил обороны

10:53 Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине

10:52 Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

10:45 Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций

10:23 Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 15 Март 11:11

Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

None 15 Март 11:11

"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

None 15 Март 10:56

В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

None 15 Март 11:06

В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB