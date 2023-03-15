Линдси Лохан ждет первенца: кто первым из звезд поздравил скандальную актрису

Американская актриса Линдси Лохан

Этот год стал настоящим перевоплощением самых скандальных знаменитостей Голливуда. В середине нулевых Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Линдси Лохан не пропускали ни одной вечеринки, часто находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и крутили многочисленные романы. Но недавно Хилтон впервые стала матерью, Бритни тоже наслаждается тихой жизнью дома. А 36-летняя Лохан объявила о беременности.

Лохан сообщила важную для себя и семьи новость в Instagram.

Подробности

Актриса опубликовала белый детский комбинезон с надписью Coming soon ("Скоро буду").

"Мы очень счастливы и взволнованы", — подписала фотографию Лохан.

Отцом будущего ребенка стал муж Линдси Лохан, арабский финансист Бадер Шамас. Они тайно сыграли свадьбу летом прошлого года в день рождения актрисы (2 июля). Звездная пара живет в Дубае. Подробности личной жизни актриса пытается держать в тайне и редко появляется на публике.

Одними из первых Лохан поздравили итальянская дизайнер Донателла Версаче и Перис Хилтон.

"Поздравляю, любовь! Очень рада за вас. Добро пожаловать в клуб мамочек", — написала в комментариях светская львица Хилтон.

Ранее Лохан встречалась с актером Уилмером Вальдеррамом, наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном, а также диджеем Самантой Ронсон. Актриса была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, который живет в Лондоне. Их роман закончился скандалом: Линдси обвинила бывшего жениха в абьюзе и разорвала помолвку. Тарабасов, в свою очередь, заявил, что голливудская звезда украла у него большую сумму денег.

Напомним, ранее мы писали, что британский актер Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом. Также мы рассказывали, что звезды "Игры престолов", британские актеры Кит Хэрингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.