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Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів

9 червня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, кінокомпанія Disney оголосила про початок роботи над сиквелом культового фільму "Шалена п'ятниця", який вийшов 2003 року. На знімальний майданчик повернуться голлівудські акторки Ліндсі Лохан та Джеймі Лі Кертіс. При чому перша з них буде зніматися майже одразу після пологів. Лохан розповіла, яку цінну пораду вона отримала від Джеймі.

Про це повідомляє видання Allure.

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Порада від колеги

36-річна кінозірка не планує засиджуватися у декретній відпустці. Втім майбутня голлівудська матір, яка останні декілька років живе в Об’єднаний Арабських Еміратах зізналась, що переживає про майбутні зйомки продовження "Шалена п'ятниця". Бо їй доведеться поєднувати їх з материнством. 

Аби підтримати Ліндсі, її колега по фільму дала їй цінну пораду, якою Лохан має намір скористатися. 

"Нещодавно я розмовляла з Джеймі Лі Кертіс і вона сказала: "Просто візьми дитину із собою, і все буде добре", — розповіла Лохан.

Акторки Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан. Фото: Google

Про фільм

У першій частині Лохан і Лі Кертіс зіграли роль дочки та матері, які помінялися тілами і були змушені розв'язувати проблеми одна одної, що допомогло їм розібратися у своїх непростих стосунках.

Фільм вийшов у прокат в серпні 2003 року. При бюджеті у 20 млн доларів, йому вдалося зібрати 160 млн доларів та позитивні відгуки від критиків. За роль у "Шаленій п'ятниці" Джеймі Лі Кертіс була відзначена номінацією на премію "Золотий глобус".

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Ліндсі Лохан переїхала до Дубаю. Також ми розповідали, що принцеса Євгенія вдруге стала матір'ю: перші фото немовля.

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