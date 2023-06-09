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Линдси Лохан рассказала, как она будет возвращаться к съемкам фильмов после родов

9 июня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Линдси Лохан рассказала, как она будет возвращаться к съемкам фильмов после родов
Актриса Линдси Лохан. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно, кинокомпания Disney объявила о начале работы над сиквелом культового фильма "Безумная пятница", вышедшего в 2003 году. На съемочную площадку вернутся голливудские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Причем, первая из них будет сниматься почти сразу после родов. Лохан рассказала, какой ценный совет она получила от Джейми.

Об этом сообщает издание Allure.

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Совет от коллеги

36-летняя кинозвезда не планирует засиживаться в декретном отпуске. Впрочем, будущая голливудская мать, которая последние несколько лет живет в Объединенный Арабских Эмиратах, призналась, что переживает о предстоящих съемках продолжения "Безумной пятницы". Потому что ей придется совмещать их с материнством.

Чтобы поддержать Линдси, ее коллега по фильму дала ей ценный совет, которым Лохан намерена воспользоваться.

"Недавно я разговаривала с Джейми Ли Кертис и она сказала: "Просто возьми ребенка с собой, и все будет хорошо", — рассказала Лохан.

Актрисы Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан. Фото: Google

О фильме

В первой части Лохан и Ли Кертис сыграли роль дочери и матери, поменявшихся телами и вынужденных решать проблемы друг друга, что помогло им разобраться в своих непростых отношениях.

Фильм вышел в прокат в августе 2003 года. При бюджете в 20 млн долларов ему удалось собрать 160 млн долларов и положительные отзывы от критиков. За роль в "Безумной пятнице" Джейми Ли Кертис была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус".

Напомним, ранее мы писали, почему Линдси Лохан переехала в Дубай. Также мы рассказывали, что принцесса Евгения во второй раз стала матерью: первые фото младенца.

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