Линдси Лохан рассказала, как она будет возвращаться к съемкам фильмов после родов
Недавно, кинокомпания Disney объявила о начале работы над сиквелом культового фильма "Безумная пятница", вышедшего в 2003 году. На съемочную площадку вернутся голливудские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Причем, первая из них будет сниматься почти сразу после родов. Лохан рассказала, какой ценный совет она получила от Джейми.
Об этом сообщает издание Allure.
Совет от коллеги
36-летняя кинозвезда не планирует засиживаться в декретном отпуске. Впрочем, будущая голливудская мать, которая последние несколько лет живет в Объединенный Арабских Эмиратах, призналась, что переживает о предстоящих съемках продолжения "Безумной пятницы". Потому что ей придется совмещать их с материнством.
Чтобы поддержать Линдси, ее коллега по фильму дала ей ценный совет, которым Лохан намерена воспользоваться.
"Недавно я разговаривала с Джейми Ли Кертис и она сказала: "Просто возьми ребенка с собой, и все будет хорошо", — рассказала Лохан.
О фильме
В первой части Лохан и Ли Кертис сыграли роль дочери и матери, поменявшихся телами и вынужденных решать проблемы друг друга, что помогло им разобраться в своих непростых отношениях.
Фильм вышел в прокат в августе 2003 года. При бюджете в 20 млн долларов ему удалось собрать 160 млн долларов и положительные отзывы от критиков. За роль в "Безумной пятнице" Джейми Ли Кертис была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус".
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