Принцеса Євгенія вдруге стала матір'ю: перші фото немовля

Принцеса Євгенія. Фото: Reuters

Племінниця короля Великої Британії Чарльза III, принцеса Євгенія, народила другу дитину. Хлопчика назвали Ернест Джордж Ронні. Він народився 30 травня, але 33-річна принцеса повідомила про це лише зараз.

У своєму Instagram Євгенія опублікувала перші фото новонародженого члена королівської родини.

Читайте також:

Подробиці

Ернест Джордж Ронні народився о 8:49 ранку. Його вага склала 3,2 кг. Ім’я хлопчика — данина поваги до його прапрадіда Георга V, чиє друге ім'я також було Ернестом. Також він отримав ім'я на честь покійного діда, батька Джека Бруксбенка Джорджа, який помер 2021 року, та на честь батька її матері, майора Рональда Фергюсона.

Принцеса Євгенія одружена з бізнесменом Джеком Бруксбенк. Вони відгуляли весілля 2018-го після восьми років стосунків. Їхній новонароджений син посідає 13-те місце у черзі на британський престол.

Принцеса Євгенія опублікувала дві фотографії: на одній з її старший син Август спостерігає за своїм молодшим братиком.

Діти принцеси Євгенії. Фото: Instagram/princesseugenie

Молодший син принцеси Євгенії. Фото: Instagram/princesseugenie

Нагадаємо, раніше ми писали, що 83-річний американський актор Аль Пачіно незабаром стане батьком. Також ми розповідали, що вагітний трансгендер потрапив на обкладинку відомого глянцю.