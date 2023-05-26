Ліндсі Лохан у купальнику показала, як насолоджується вагітністю

Акторка Ліндсі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

Американська акторка Ліндсі Лохан зовсім скоро стане мамою. Кінозірка насолоджується кожною миттю свого прекрасного стану.

Фотографію на останніх термінах вагітності Лохан опублікувала у своєму Instagram.

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Ліндсі вийшла заміж минулого року та кардинально змінила своє життя, присвітивши себе родині.

"Це неймовірно, я дійсно дуже щаслива. Я знайшла свого партнера, він прекрасний чоловік, ми чудова команда. Він найкращий. Люблю його сильно", — прокоментувала свій шлюб акторка.

Ліндсі Лохан з чоловіком

Друзі зірки заявили, що вона завжди хотіла бути мамою.

"Вагітність об'єднала родину, її батьки давно бажали їй цього. Ліндсі знає, що може бути гарною мамою, дружиною та акторкою. Вона обожнює стан вагітності. Ліндсі найщасливіша, коли її оточуються друзі та родина", — поділився інсайдер і додав, що минулого місяця у Нью-Йорку друзі влаштували Ліндсі Лохан невеличкий бейбі-шауер, більшу вечірку запланували у Дубаї.

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