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Ліндсі Лохан у купальнику показала, як насолоджується вагітністю

26 травня 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ліндсі Лохан у купальнику показала, як насолоджується вагітністю
Акторка Ліндсі Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американська акторка Ліндсі Лохан зовсім скоро стане мамою. Кінозірка насолоджується кожною миттю свого прекрасного стану.

Фотографію на останніх термінах вагітності Лохан опублікувала у своєму Instagram.

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Акторка, яка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса проводить останні травневі дні на сонечку. Зірка щасливо позувала біля басейну у купальнику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ліндсі вийшла заміж минулого року та кардинально змінила своє життя, присвітивши себе родині.

"Це неймовірно, я дійсно дуже щаслива. Я знайшла свого партнера, він прекрасний чоловік, ми чудова команда. Він найкращий. Люблю його сильно", — прокоментувала свій шлюб акторка.

Ліндсі Лохан з чоловіком

 

Друзі зірки заявили, що вона завжди хотіла бути мамою.

"Вагітність об'єднала родину, її батьки давно бажали їй цього. Ліндсі знає, що може бути гарною мамою, дружиною та акторкою. Вона обожнює стан вагітності. Ліндсі найщасливіша, коли її оточуються друзі та родина", — поділився інсайдер і додав, що минулого місяця у Нью-Йорку друзі влаштували Ліндсі Лохан невеличкий бейбі-шауер, більшу вечірку запланували у Дубаї.

Нагадаємо, американську світську левицю Кім Кардаш’ян оштрафували на мільйон доларів за просування токенів EthereumMax. За законом вона повинна була попередити, що це реклама і такий заробіток має ризики. У подібну ситуацію потрапила й Лохан. 

Раніше Демі Мур, яка нещодавно стала бабусею показала, як у вільний час насолоджується відпочинком з новонародженою онукою.

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