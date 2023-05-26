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Линдси Лохан в купальнике показала, как наслаждается беременностью

26 мая 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Линдси Лохан в купальнике показала, как наслаждается беременностью
Актриса Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американская актриса Линдси Лохан совсем скоро станет мамой. Кинозвезда наслаждается каждым мгновением своего прекрасного состояния.

Фотографией на последних сроках беременности Лохан опубликовала в своем Instagram.

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Линдси вышла замуж в прошлом году и кардинально изменила свою жизнь, посвятив себя семье.

"Это невероятно, я действительно очень счастлива. Я нашла своего партнера, он прекрасный мужчина, мы отличная команда. Он лучший. Люблю его сильно", — прокомментировала свой брак актриса.

Линдси Лохан с мужем

 

Друзья звезды заявили, что она всегда хотела быть матерью.

"Беременность объединила семью, ее родители давно желали ей этого. Линдси знает, что может быть хорошей мамой, женой и актрисой. Она обожает состояние беременности. Линдси очень счастлива, когда ее окружают друзья и семья", — поделился инсайдер и добавил, что в прошлом месяце в Нью-Йорке друзья устроили Линдси Лохан небольшой бейби-шауэр, большую вечеринку запланировали в Дубае.

Напомним, американскую светскую львицу Ким Кардашьян оштрафовали на миллион долларов за продвижение токенов EthereumMax. По закону она должна была предупредить, что эта реклама и такой заработок имеет риски. В схожую ситуацию попала и Лохан.

Ранее, недавно ставшая бабушкой Деми Мур, показала, как в свободное время наслаждается отдыхом с новорожденной внучкой.

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