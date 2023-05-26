Линдси Лохан в купальнике показала, как наслаждается беременностью

Актриса Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

Американская актриса Линдси Лохан совсем скоро станет мамой. Кинозвезда наслаждается каждым мгновением своего прекрасного состояния.

Фотографией на последних сроках беременности Лохан опубликовала в своем Instagram.

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Линдси вышла замуж в прошлом году и кардинально изменила свою жизнь, посвятив себя семье.

"Это невероятно, я действительно очень счастлива. Я нашла своего партнера, он прекрасный мужчина, мы отличная команда. Он лучший. Люблю его сильно", — прокомментировала свой брак актриса.

Линдси Лохан с мужем

Друзья звезды заявили, что она всегда хотела быть матерью.

"Беременность объединила семью, ее родители давно желали ей этого. Линдси знает, что может быть хорошей мамой, женой и актрисой. Она обожает состояние беременности. Линдси очень счастлива, когда ее окружают друзья и семья", — поделился инсайдер и добавил, что в прошлом месяце в Нью-Йорке друзья устроили Линдси Лохан небольшой бейби-шауэр, большую вечеринку запланировали в Дубае.

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