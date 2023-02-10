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Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

10 февраля 2023 19:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Новый клип группы Linkin Park создал искусственный интеллект Kaiber
Фрагмент клипа Lost группы Linkin Park
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В этом году легендарному альбому Meteora американской группы Linkin Park исполняется 20 лет с даты релиза. По этому случаю музыканты готовят немало сюрпризов для поклонников. Один из них — премьера клипа на одну из неизданных песен.

Видео на композицию Lost доступно на YouTube канале Linkin Park.

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Подробности

Новый клип — это старые выступления группы после выпуска Meteora, которое обработала нейросеть Kaiber. Также музыканты добавили аниме. Композиция Lost была написана в период работы над альбомом Meteora, но в итоговый треклист не вошла.

"Найти Lost было все равно, что найти любимую фотографию, о которой вы забыли, будто она ждала подходящего момента, чтобы появиться", — прокомментировал премьеру вокалист группы Майк Шинода.

В записи песни участвовал вокалист Честер Беннингтон. 20 июля 2017-го он покончил с собой в возрасте 41 год.

Уже 7 апреля Linkin Park выпустят делюксовое переиздание Meteora, посвященное 20-летию пластинки. В него войдут песни, демо-записи и ранее не издававшиеся концертные треки. Альбом будет выпущен на пяти виниловых дисках, трех DVD и четырех CD.

Meteora считается одним из самых продаваемых альбомов 21 века. Он разошелся тиражом в 16 миллионов копий.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" презентовала мощный клип "Фортеця Бахмут". Также мы рассказывали, что Wellboy выпустил клип, снятый во время недавнего благотворительного тура по Канаде.

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