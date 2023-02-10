Новый клип группы Linkin Park создал искусственный интеллект Kaiber

Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект
В этом году легендарному альбому Meteora американской группы Linkin Park исполняется 20 лет с даты релиза. По этому случаю музыканты готовят немало сюрпризов для поклонников. Один из них — премьера клипа на одну из неизданных песен.
Видео на композицию Lost доступно на YouTube канале Linkin Park.
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Подробности
Новый клип — это старые выступления группы после выпуска Meteora, которое обработала нейросеть Kaiber. Также музыканты добавили аниме. Композиция Lost была написана в период работы над альбомом Meteora, но в итоговый треклист не вошла.
"Найти Lost было все равно, что найти любимую фотографию, о которой вы забыли, будто она ждала подходящего момента, чтобы появиться", — прокомментировал премьеру вокалист группы Майк Шинода.
В записи песни участвовал вокалист Честер Беннингтон. 20 июля 2017-го он покончил с собой в возрасте 41 год.
Уже 7 апреля Linkin Park выпустят делюксовое переиздание Meteora, посвященное 20-летию пластинки. В него войдут песни, демо-записи и ранее не издававшиеся концертные треки. Альбом будет выпущен на пяти виниловых дисках, трех DVD и четырех CD.
Meteora считается одним из самых продаваемых альбомов 21 века. Он разошелся тиражом в 16 миллионов копий.
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