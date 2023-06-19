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"Лишь сбросив броню": рэпер Yarmak растрогал украинцев до слез семейными кадрами

19 июня 2023 12:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Yarmak растрогал украинцев семейными кадрами – публика в слезах
Украинский рэпер Ярмак во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В сети показали чувственное семейное видео известного украинского рэпера и актера Yarmak. На кадрах можно увидеть, как популярный хип-хоп-исполнитель приехал к своей маленькой дочери с фронта, чтобы поздравить ее с днем рождения.

Соответствующее видео разместили на странице "zhvl_official" в социальной сети Instagram.

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""Прямо с позиций": рэпер Yarmak, который служит в ВСУ, сделал сюрприз маленькой дочери на день рождения. @yarmak_music поделился чувственным видео долгожданной встречи "Вчера папа прямо с позиции, лишь сбросив броню, летел на поезд, чтобы утром поздравить свое счастье с Днем Рождения, и ехать обратно. Папа всегда выполняет обещания, папа обязательно дойдет до победного дня! Спасибо моей любимой жене что подарила мне главное счастье жизни, и воспитывает добрым, патриотическим и искренним человеком нашего малыша", — написал @yarmak_music", — написали в публикации.

Пользователи сети начали обсуждать новое видео и оставлять под ним много комментариев, высказывая свое мнение. Люди начали любоваться новыми кадрами с участием Yarmak и ее маленькой дочери, которые их очень тронули.

  • До слез, пусть каждый ребенок дождется родителей
  • Очень трогательно!
  • Боже, храни вашего защитника и, Боже, верни его живым и здоровым и, Боже, храни вашу семью. Аминь
  • То, чего не хватало ребенку для счастья
Комментарии со страницы "zhvl_official"
Комментарии со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы "zhvl_official"
Комментарии со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы "zhvl_official"
Комментарии со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский рэпер Yarmak представил песню-посвящение украинским защитникам.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский рэпер Yarmak высмеял российского ведущего Владимира Соловьева.

Также мы сообщали о том, что популярный рэпер Yarmak присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

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