Репер Ярмак викрив Лободу на брехні щодо благодійного концерту в столиці

Олександр Ярмак (Yarmak) та Світлана Лобода. Фото: колаж Новини.LIVE

Один з найбільших розважальних комплексів столиці оголосив дату концерту співачки Світлани Лободи, який має стати першим на Батьківщині артистки за тривалий час. Організатори назвали виступ благодійним. Втім, репер Ярмак (Yarmak), який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, викрив їх та співачку на брехні.

Про це зірковий військовослужбовець повідомив у своїх Instastories.

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"25 серпня в Osocor Residence відбудеться благодійний захід, на якому пройде аукціон з унікальними лотами від українських захисників, а головним гостем івенту стане співачка LOBODA. Усі виручені кошти підуть на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні ОХМАТДИТ", — йдеться в оголошенні розважального комплексу.

Афіша концерту Світлани Лободи в Києві. Скриншот: Instagram/osocor.residence

Не всі українці залишились в захваті від ідеї комплексу запросити виступити Лободу, тим паче наступного дня після святкування річниці Незалежності. В багатьох її ім’я асоціюється з Росією. Своє обурення у соцмережах висловив репер Ярмак, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

"Це ганьба. Потихеньку з’являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати "какая разница". Звісно, ми будемо реагувати на це більш впевненіше, ніж раніше. Допомогти ЛОР-відділенню можна багатьма іншими способами", — сказав у відео Ярмак та відмітив профайл дитячої клініки.

Захисник України Олександр Ярмак. Скриншот: Instagram/yarmak_music

Керівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" оперативно відреагувало на зауваження та пропозицію Ярмака. Воно зауважило, що про ініціативу розважального комплексу та одного з благодійних фондів навіть не знали. І там паче не узгоджували артиста.

Вочевидь, Лобода, сама того не знаючи, знову потрапила в черговий скандал, так і не встигнувши відіграти перший відкритий концерт на Батьківщині за дуже тривалий час.

Відповідь керівництва "Охматдиту". Скриншот: Instagram/yarmak_music

Нагадаємо. раніше ми писали, що ексучасник балету Лободи, який захищає Україну в лавах ЗСУ, вразив новою фотосесією. Водночас Лобода розповіла про пропутінського співака Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади.