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Маєток Тома Генкса ледве вцілив під час пожежі — моторошні фото

10 січня 2025 12:09
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Маєток Тома Генкса дивом вцілив під час лісової пожежі — страшні фото
Актор Том Генкс. Фото: instagram/tomhanks
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Будинок Тома Генкса в охопленому районі вогнем Pacific Palisades дивом досі цілий. Маєток зірки був буквально у кількох сантиметрах від знищення. 

Про це пише Page Six. 

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Будинок Тома Генкса за 26 млн доларів вцілів 

Маєток Тома Генкса, який він придбав 15 років тому, ледве уникнув руйнування під час масштабних лісових пожеж. Вогонь зупинився в кількох сантиметрах від території актора. 

Дім Тома Генкса
Будинок Тома Генкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Генкс придбав будинок разом з дружиною Рітою Вілсон за 26 мільйонів доларів. Всередині є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, басейн. 

"Район, де я виріс, згорає дотла. Моліться за Pacific Palisades", — прокоментував пожежі син Тома Генкса в соцмережах.

Pacific Palisades, дім Тома Генкса та Ріти Вілсон
Маєток Тома Генкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Нагадаємо, що будинок акторки Періс Гілтон згорів дотла в Лос-Анджелеса. Також актор Ентоні Гопкінс втратив свій дім у страшній лісовій пожежі.

пожежа Голлівуд актори Том Генкс Лос-Анджелес

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