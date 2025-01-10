Актор Том Генкс. Фото: instagram/tomhanks

Будинок Тома Генкса в охопленому районі вогнем Pacific Palisades дивом досі цілий. Маєток зірки був буквально у кількох сантиметрах від знищення.

Про це пише Page Six.

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Маєток Тома Генкса, який він придбав 15 років тому, ледве уникнув руйнування під час масштабних лісових пожеж. Вогонь зупинився в кількох сантиметрах від території актора.

Будинок Тома Генкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Генкс придбав будинок разом з дружиною Рітою Вілсон за 26 мільйонів доларів. Всередині є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, басейн.

"Район, де я виріс, згорає дотла. Моліться за Pacific Palisades", — прокоментував пожежі син Тома Генкса в соцмережах.

Маєток Тома Генкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Нагадаємо, що будинок акторки Періс Гілтон згорів дотла в Лос-Анджелеса. Також актор Ентоні Гопкінс втратив свій дім у страшній лісовій пожежі.