Маєток Тома Генкса ледве вцілив під час пожежі — моторошні фото
Будинок Тома Генкса в охопленому районі вогнем Pacific Palisades дивом досі цілий. Маєток зірки був буквально у кількох сантиметрах від знищення.
Про це пише Page Six.
Будинок Тома Генкса за 26 млн доларів вцілів
Маєток Тома Генкса, який він придбав 15 років тому, ледве уникнув руйнування під час масштабних лісових пожеж. Вогонь зупинився в кількох сантиметрах від території актора.
Генкс придбав будинок разом з дружиною Рітою Вілсон за 26 мільйонів доларів. Всередині є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, басейн.
"Район, де я виріс, згорає дотла. Моліться за Pacific Palisades", — прокоментував пожежі син Тома Генкса в соцмережах.
Нагадаємо, що будинок акторки Періс Гілтон згорів дотла в Лос-Анджелеса. Також актор Ентоні Гопкінс втратив свій дім у страшній лісовій пожежі.
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