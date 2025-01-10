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Лесной пожар охватил дом, в котором умер Мэттью Перри

10 января 2025 13:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Дом покойного Мэттью Перри пылает в пожаре - фото из Лос-Анджелеса
Актер Мэттью Перри. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Дом, в котором умер голливудский актер Мэттью Перри в Пасифик-Палисейдс, может сгореть дотла из-за масштабного лесного пожара в Лос-Анджелесе. Здание уже охватил огонь.

Об этом пишет Realtor.com.

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Дом покойного Мэттью Перри пылает в пожаре

Соседи покойной звезды сериала "Друзья" опубликовали фото, на которых видно, что дом уже охвачен огнем. Поместье актера три месяца назад было продано за 8,5 миллиона долларов застройщице Аните Верма-Лаллиан. Внутри — четыре спальни и пять ванных комнат.

Дом Мэттью Перри в огне
Дом Мэттью Перри в огне. Фото: скриншот

Пожар на севере Лос-Анджелеса уже уничтожил около 1000 зданий. Местные власти заявляли о 5 жертвах, однако их может быть значительно больше. Десятки тысяч жителей в настоящее время эвакуированы.

На данный момент не известно, сгорел ли дом Перри. Однако, его район уже полностью охвачен огнем.

Дом Мэттью Перри
Дом Мэттью Перри. Фото: скриншот

Напомним, дом фотомодели и светской львицы Пэрис Хилтон сгорел до пепла. Также едва уцелело во время масштабного пожара имение актера Тома Хэнкса.

пожар Голливуд актеры Мэттью Перри Лос-Анджелес

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