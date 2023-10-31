"Любила його більше, ніж могла уявити" — екснаречена Метью Перрі прокоментувала його смерть

Метью Перрі і Моллі Гурвіц. Фото: MEGA

Колишня наречена Меттью Перрі — літературний менеджер Моллі Гурвіц — прокоментувала смерть екскоханого і розповіла про стосунки з ним.

Данину пам’яті Моллі віддала у дописі в Instagram.

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Відчула полегшення, що він у спокої

Метью Перрі і Моллі Гурвіц почали зустрічатися у 2018 році, проте не афішували свої стосунки. У 2020-му актор розповів, що заручився з дівчиною. В інтерв'ю журналу People він назвав її "найпрекраснішою жінкою на планеті".

Проте, у 2021-му пара розійшлася. Тоді Перрі сказав, що "іноді все просто не виходить, і це одна з таких ситуацій. Я бажаю Моллі всього найкращого".

У своєму останньому дописі Моллі розповіла, що Метью Перрі був людиною, яка справила на неї найбільше враження за все її життя. Проте він приніс їй дуже багато болю.

"Хоча я любила його більше, ніж могла собі уявити, він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи до того не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не справив на мене більшого впливу, ніж Метью Ленгфорд Перрі. Я дуже вдячна за все, чого я навчилася завдяки нашим стосункам", — написала Моллі у публікації.

Моллі Гурвіц і Метью Перрі. Фото: Splash

Дівчина згадала, як вони разом передивлялися "Друзів". І у якому захопленні Перрі був від самого себе.

"Коли наближалася зустріч "Друзів", ми разом переглянули шоу. Він казав: "Чорт, я був такий чудовий! Бачила, що я там зробив?". Ми перемотували і вивчали сцени. Наша повага та цінування гумору — це те, що нас об’єднує. Бути з ним, коли він знову відкривав свій блиск, було чарівно", — згадувала Моллі.

Вона зауважила, що Метью Перрі був би щасливий, якщо б знав, що всі зараз говорять про те, який він був талановитий.

Проте екснаречена актора згадала і про його наркотичну залежність. У дописі вона порадила ресурс для тих, хто бореться з залежностями. Також вона написала, що відчуває полегшення, адже Метью Перрі зараз "у спокої".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі.

Також ми писали, що колеги Метью Перрі за серіалом "Друзі" вважають, що він потонув через свої медикаменти.