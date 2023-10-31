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"Любила его больше, чем могла представить" — экс-невеста Мэтью Перри прокомментировала его смерть

31 октября 2023 11:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Любила его больше, чем могла представить" — экс-невеста Мэтью Перри прокомментировала его смерть
Мэтью Перри и Молли Гурвиц. Фото: MEGA
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бывшая невеста Мэттью Перри — литературный менеджер Молли Гурвиц — прокомментировала смерть экс-любимого и рассказала об отношениях с ним.

Дань памяти Молли отдала в публикации в Instagram.

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Ощутила облегчение, что он в покое

Мэтью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году, однако не афишировали свои отношения. В 2020-м актер рассказал, что обручился с девушкой. В интервью журналу People он назвал ее "самой прекрасной женщиной на планете".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Molly Hurwitz (@mollyhurwitz)

Однако в 2021-м пара разошлась. Тогда Перри сказал, что "иногда все просто не получается, и это одна из таких ситуаций. Я желаю Молли всего наилучшего".

В своем последнем сообщении Молли рассказала, что Мэтью Перри был человеком, который произвел на нее самое большое впечатление за всю ее жизнь. Однако он принес ей очень много боли.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Molly Hurwitz (@mollyhurwitz)

"Хотя я любила его больше, чем могла себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда до этого не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэтью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям", — написала Молли в публикации.

 

Молли Гурвиц и Мэтью Перри. Фото: Splash

Девушка вспомнила, как они вместе пересматривали "Друзей". И в каком увлечении Перри был от самого себя.

"Когда приближалась встреча "Друзей", мы вместе пересмотрели шоу. Он говорил: "Черт, я был так хорош! Видела, что я там сделал?". Мы перематывали и изучали сцены. Наше уважение к юмору это то, что нас объединяло. Быть с ним, когда он снова открывал свой блеск, было чудесно", — вспоминала Молли.

Она заметила, что Мэтью Перри был бы счастлив, если бы знал, что все сейчас говорят о том, как он был талантлив.

Однако экс-невеста актера вспомнила и о его наркотической зависимости. В публикации она посоветовала ресурс для тех, кто борется с зависимостями. Также она написала, что испытывает облегчение, ведь Мэтью Перри сейчас "в покое".

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри.

Также мы писали, что коллеги Мэтью Перри по сериалу "Друзья" считают, что он утонул из-за своих медикаментов.

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