"Любила его больше, чем могла представить" — экс-невеста Мэтью Перри прокомментировала его смерть

Мэтью Перри и Молли Гурвиц. Фото: MEGA

Бывшая невеста Мэттью Перри — литературный менеджер Молли Гурвиц — прокомментировала смерть экс-любимого и рассказала об отношениях с ним.

Дань памяти Молли отдала в публикации в Instagram.

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Ощутила облегчение, что он в покое

Мэтью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году, однако не афишировали свои отношения. В 2020-м актер рассказал, что обручился с девушкой. В интервью журналу People он назвал ее "самой прекрасной женщиной на планете".

Однако в 2021-м пара разошлась. Тогда Перри сказал, что "иногда все просто не получается, и это одна из таких ситуаций. Я желаю Молли всего наилучшего".

В своем последнем сообщении Молли рассказала, что Мэтью Перри был человеком, который произвел на нее самое большое впечатление за всю ее жизнь. Однако он принес ей очень много боли.

"Хотя я любила его больше, чем могла себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда до этого не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэтью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям", — написала Молли в публикации.

Молли Гурвиц и Мэтью Перри. Фото: Splash

Девушка вспомнила, как они вместе пересматривали "Друзей". И в каком увлечении Перри был от самого себя.

"Когда приближалась встреча "Друзей", мы вместе пересмотрели шоу. Он говорил: "Черт, я был так хорош! Видела, что я там сделал?". Мы перематывали и изучали сцены. Наше уважение к юмору — это то, что нас объединяло. Быть с ним, когда он снова открывал свой блеск, было чудесно", — вспоминала Молли.

Она заметила, что Мэтью Перри был бы счастлив, если бы знал, что все сейчас говорят о том, как он был талантлив.

Однако экс-невеста актера вспомнила и о его наркотической зависимости. В публикации она посоветовала ресурс для тех, кто борется с зависимостями. Также она написала, что испытывает облегчение, ведь Мэтью Перри сейчас "в покое".

Напомним, Дженнифер Энистон и другие "Друзья" трогательно прокомментировали смерть Мэтью Перри.

Также мы писали, что коллеги Мэтью Перри по сериалу "Друзья" считают, что он утонул из-за своих медикаментов.