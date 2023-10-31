Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі arrow

Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі

31 жовтня 2023 10:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі
Актори Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер про смерть Меттью Перрі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актори, які виконали головні ролі в серіалі "Друзі" — Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер — зробили спільну заяву з приводу смерті актора Метью Перрі. Актор потонув у джакузі у своєму будинку.

Про це пише People.

Читайте також:

Реакція акторів серіалу "Друзі" на трагедію

Серіал "Друзі", який йшов з 1994 по 2004 рік і розповідав про життя шести друзів у Нью-Йорку, став культовим. Багато глядачів переглядають ситком досі.

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто колеги зі знімального майданчика. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз нам знадобиться час, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки і наша любов із сім'єю Меті, його друзями та всіма, хто любив його у всьому світі", — говориться у заяві.

 

Метью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив його помічник. На місці події не було знайдено наркотиків, а точна причина смерті наразі не відома. Метью Перрі у своїх мемуарах раніше докладно розповідав про свою боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями та подальшою за ними депресією.

Нагадаємо, друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.

Раніше в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі