Дженніфер Еністон та інші "Друзі" зворушливо прокоментували смерть Метью Перрі

Актори Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер про смерть Меттью Перрі. Фото: Reuters

Актори, які виконали головні ролі в серіалі "Друзі" — Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер — зробили спільну заяву з приводу смерті актора Метью Перрі. Актор потонув у джакузі у своєму будинку.

Про це пише People.

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Серіал "Друзі", який йшов з 1994 по 2004 рік і розповідав про життя шести друзів у Нью-Йорку, став культовим. Багато глядачів переглядають ситком досі.

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Метью. Ми були більше, ніж просто колеги зі знімального майданчика. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз нам знадобиться час, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки і наша любов із сім'єю Меті, його друзями та всіма, хто любив його у всьому світі", — говориться у заяві.

Метью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя, його тіло виявив його помічник. На місці події не було знайдено наркотиків, а точна причина смерті наразі не відома. Метью Перрі у своїх мемуарах раніше докладно розповідав про свою боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями та подальшою за ними депресією.

Нагадаємо, друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.

Раніше в мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі.