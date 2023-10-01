Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність

Світлана Лобода з українськими захисниками. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода опублікувала фото з українськими захисниками вочевидь десь у прифронтовій зоні, адже вбрана у бронежилет. Співачка привітала військових зі святом, а також розповіла, як допомогла українській родині відбудувати будинок.

Допис артистка опублікувала у своєму Instagram.

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Хтось пишається, а хтось не вірить

Світлана Лобода до повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто працювала у країні-агресорі, через що втратила прихильність аудиторії у рідній країні.

Проте 24-го лютого зірка підтримала Україну і з того часу намагається повернути любов українців до своєї творчості. Співачка записує пісні українською, допомагає ЗСУ і постраждалим від війни українцям. На скільки відомо, живе виконавиця зараз у Латвії, проте регулярно буває на Батьківщині.

Сьогодні Лобода опублікувала допис: показала своє фото з захисниками і привітала їх зі святом.

"Завдяки нашим захисникам і захисницям українці жили і житимуть на своїй землі, в своїх оселях. Бо мати свій дім, будувати сімʼю, любити і мріяти про майбутнє - це бажання і право кожного! 1 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць нашої держави. Та в сучасних реаліях день захисника — це кожен новий прожитий день. І окрім допомоги та підтримки так важливо не забувати казати просте, людське, щире "дякую", — написала співачка у публікації.

Світлана також розповіла, як справи у родини, для якої вона назбирала кошти та купила новий будинок, адже свій вони втратили через російську агресію.

Родина, якій допомогла Світлана Лобода. Фото Instagram:

lobodaofficial

"Сімʼя Олени, якій нам з вами вдалося подарувати новий будинок —отримала всі побутові прилади і меблі, що ми закупили і нарешті розпочала повноцінне нове життя вдома. Нехай воно буде щасливим! І нехай кожен українець будує світле майбутнє в тому місці, де живе його серце". — побажала Лобода.

Підписники зірки розділилися на два табори. Хтось дякує і пишається співачкою, а хтось не вірить їй і вважає подібні дописи показухою. Одна з причин, що Світлана продовжує виконувати свої російськомовні пісні і часто веде блог російською.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лободу "змішали з брудом" через російську пісню.

А також повідомляли, що LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.