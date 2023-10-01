Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність arrow

Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність

1 жовтня 2023 19:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність
Світлана Лобода з українськими захисниками. Фото: instagram.com/lobodaofficial
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Світлана Лобода опублікувала фото з українськими захисниками вочевидь десь у прифронтовій зоні, адже вбрана у бронежилет. Співачка привітала військових зі святом, а також розповіла, як допомогла українській родині відбудувати будинок. 

Допис артистка опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Хтось пишається, а хтось не вірить

Світлана Лобода до повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто працювала у країні-агресорі, через що втратила прихильність аудиторії у рідній країні. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Проте 24-го лютого зірка підтримала Україну і з того часу намагається повернути любов українців до своєї творчості. Співачка записує пісні українською, допомагає ЗСУ і постраждалим від війни українцям. На скільки відомо, живе виконавиця зараз у Латвії, проте регулярно буває на Батьківщині. 

Сьогодні Лобода опублікувала допис: показала своє фото з захисниками і привітала їх зі святом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

"Завдяки нашим захисникам і захисницям українці жили і житимуть на своїй землі, в своїх оселях. Бо мати свій дім, будувати сімʼю, любити і мріяти про майбутнє - це бажання і право кожного! 1 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць нашої держави. Та в сучасних реаліях день захисника — це кожен новий прожитий день. І окрім допомоги та підтримки так важливо не забувати казати просте, людське, щире "дякую", — написала співачка у публікації. 

Світлана також розповіла, як справи у родини, для якої вона назбирала кошти та купила новий будинок, адже свій вони втратили через російську агресію. 

 

Родина, якій допомогла Світлана Лобода. Фото Instagram: 
lobodaofficial

"Сімʼя Олени, якій нам з вами вдалося подарувати новий будинок —отримала всі побутові прилади і меблі, що ми закупили і нарешті розпочала повноцінне нове життя вдома. Нехай воно буде щасливим! І нехай кожен українець будує світле майбутнє в тому місці, де живе його серце". — побажала Лобода. 

Підписники зірки розділилися на два табори. Хтось дякує і пишається співачкою, а хтось не вірить їй і вважає подібні дописи показухою. Одна з причин, що Світлана продовжує виконувати свої російськомовні пісні і часто веде блог російською. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лободу "змішали з брудом" через російську пісню. 

А також повідомляли, що LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз