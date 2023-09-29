Лободу засудили за російську пісню — одразу на двох стільцях

Українська співачка Світлана Лобода під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Світлана Лобода, яка жила і працювала в Росії, але повернулася на Батьківщину, анонсувала ремікс нової пісні. Відома артистка показала себе на новому відео і презентувала фрагмент треку, який написаний російською мовою у реміксі.

Відповідним відеороликом Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Нова пісня артистки

Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася фрагментом відео під пісню "Девочка" у реміксі. На ролику популярна артистка сидить в кущах у довгій спідниці та відвертому топіку червоного кольору, через що можна побачити її фігуру.

"Найкращий момент, щоб сказати "я кохаю тебе", — зараз. Час минає, життя непередбачуване, а кохання — нескінченне", — коротко підписала своє нове відео українська співачка Світлана Лобода.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників

Користувачі мережі Instagram, які підписані на сторінку української співачки, не проігнорувала її нову публікацію. Зокрема, люди в коментарях одразу ж звернули увагу на мову, якою співає Світлана Лобода, і почали критикувати її за це, але є й ті, хто залишив гарний відгук.

Пісня російською, щоб на двох стільцях сидіти одночасно. Погана ідея

А чого російською, то де ж ваш патріотизм??? Чи рідною мовою вас ніхто не слухає?!

Завжди подобалась, як співачка, як гарна дівчина, але пісні російською неможливо слухати !!!

Мені Світлана подобається як співачка, як жінка, якою б мовою вона не співала. Завжди слухала, милувалася і слухатиму. І дуже неприємно читати агресивні коментарі з обох сторін. Начебто людина напише щось сміливе, і світ зміниться. Самі змініться, і тоді світ зміниться. Усім миру та добра

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Світлана Лобода про війну в Україні

Відома артистка зізналася, що повномасштабна війна в Україні зробила її справжньою патріоткою своєї країни, адже у молоді роки вона жила на Київщині. Вона зазначила, що до початку вторгнення вона зовсім не вважала себе патріоткою України, але зараз все змінилося.

Також Світлана Лобода зізналася, що активно допомагає рідному Ірпеню відновлюватися після того, як його захопили росіяни. Вона розповіла про декілька етапів будівельних робіт.

"Перший етап будівельних робіт для відновлення трьох житлових будинків був завершений вже в листопаді. На даний момент запущена друга і найактивніша фаза відновлення будинків в місті Ірпінь, яка триватиме до лютого 2023 року, з метою завершити розпочатий процес, а також допомогти знайти дах над головою ще більшій кількості ірпінчан", — пояснила Світлана Лобода.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода презентувала новий альбом.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода показала свої тренування.

Також ми повідомляли про те, що український кухар Євген Клопотенко висловився про співачку Світлану Лободу.