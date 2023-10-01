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Лобода в бронежилете поздравила защитников и рассказала о своей благотворительности

1 октября 2023 19:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Лобода в бронежилете поздравила защитников и рассказала о своей благотворительности
Светлана Лобода с украинскими защитниками. Фото: instagram.com/lobodaofficial
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Светлана Лобода опубликовала фото с украинскими защитниками где-то в прифронтовой зоне, так как одета в бронежилет. Певица поздравила военных с праздником, а также рассказала, как помогла украинской семье построить дом.

Пост артистка опубликовала в своем Instagram.

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Светлана Лобода до полномасштабного вторжения России в Украину часто работала в стране-агрессоре, из-за чего утратила расположение аудитории в родной стране.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Однако 24 февраля звезда поддержала Украину и с тех пор пытается вернуть любовь украинцев к своему творчеству. Певица записывает песни на украинском, помогает ВСУ и пострадавшим от войны украинцам. Насколько известно, живет исполнительница сейчас в Латвии, но регулярно бывает в Украине.

Сегодня Лобода опубликовала пост: показала свое фото с защитниками и поздравила их с праздником.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

"Благодаря нашим защитникам и защитницам украинцы жили и будут жить на своей земле, в своих домах. Потому что иметь свой дом, строить семью, любить и мечтать о будущем — это желание и право каждого! 1 октября Украина празднует День защитников и защитниц нашего государства. В современных реалиях день защитника — это каждый новый прожитый день, и кроме помощи и поддержки так важно не забывать говорить простое, человеческое, искреннее спасибо, — написала певица в публикации.

Светлана также рассказала, как дела у семьи, для которой она собирала средства и купила новый дом, ведь свой они потеряли из-за российской агрессии.

 

Семья, которой помогла Светлана Лобода. Фото Instagram:
lobodaofficial

"Семья Елены, которой нам с вами удалось подарить новый дом, получила все бытовые приборы и мебель, которую мы закупили, и наконец начала полноценную новую жизнь дома. Пусть она будет счастлива! И пусть каждый украинец строит светлое будущее в том месте, где живет его сердце", — пожелала Лобода.

Подписчики звезды разделились на два лагеря. Кто-то благодарит и гордится певицей, а кто-то не верит ей и считает подобные сообщения показухой. Одна из причин — что Светлана продолжает исполнять свои русскоязычные песни и часто ведет блог на русском.

Напомним, ранее мы писали, что Лободу "смешали с грязью" из-за российской песни.

А также сообщали, что LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева.

 

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