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Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві: відео

11 серпня 2023 09:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві: відео
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент співачки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Світлана Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві, де сьогодні проживає понад 600 українців. За її словами, це не акт доброти, це обов’язок кожного, хто називає Україну своєю землею. Вона оприлюднила фото та відео зі столиці Польщі. 

Відповідний пост з’явився в соцмережах Лободи. 

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Подробиці

За словами Світлани, вона не може повернути людям рідні домівки, втім постаралася привезти і передати те, що може наблизити їх тимчасовий прихисток до домашнього затишку і комфорту.

"Здається, горе має мати межу. Та немає межі жорстокості та нелюдству нашого ворога. Я хочу подякувати кожному, кого вчора обіймала — за силу духу, за збережене вміння любити — життя та одне одного. Мене вкотре до глибини душі зворушили великі, відкриті серця тих, хто втратив все, але не віру і людяність. Вдячна за довіру, за кожну почуту історію боротьби і болю. Бо знаю, що пережити його зможемо лише разом", — написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

40-річна співачка висловила подяку фонду Fundacja Voices from Ukraine, що проводить благодійні заходи на підтримку українців, допомагає військовим на нулі та опікується дітьми сиротами в Польщі. А також Centrum Pomocy Humanitarnej, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ невпинно приймає громадян України та надає їм прихисток.

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент співачки

Раніше ми писали, що Лобода показала рідкісні кадри з подорожі Україною.

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