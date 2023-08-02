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Візит на передову та у шпиталі: Лобода показала рідкісні кадри з подорожі Україною

2 серпня 2023 14:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Візит на передову та у шпиталі: Лобода показала рідкісні кадри з подорожі Україною
Співачка Світлана Лобода. Фото: facebook.com/loboda.official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Світлана Лобода показала рідкісні кадри свого приватного відео щоденника з поїздки Україною. Зірка побувала у різних куточках країни.

Відео співачка поділилася у своїх соціальних мережах.

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Хот-доги на заправках та сон в дорозі

Співачка Світлана Лобода провела майже місяць в дорозі Україною, приділивши особливу увагу східним областям та фронтовій зоні. В імпровізованому блозі артистки, окрім іншого — візит до військових на "нулі" та в Київському госпіталі, зустрічі з волонтерами в Запоріжжі і Херсоні, знайомства з місцевими жителями в Дніпрі, Миколаєві, Кривому Розі та Харкові.

Лобода вирішила не приховувати і те, що залишалося за кадром самих візитів — сон в машині, хот-доги на заправках та ночівлі в бомбосховищі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Співачка зізналася, що це була дорога, яку вона мала пройти:

"Я звикла бачити Україну через вікно машини, нестримно поспішаючи на виступи, знімальні майданчики, студії запису. Зараз мені необхідно було її відчути, незважаючи на те, скільки часу на це піде і хто та що про це напише", — розповіла зірка.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Раніше Лобода опублікувала відео з Херсона.

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