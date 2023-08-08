Світлана Лобода похизуавалася стрункою фігурою в образі рятувальниці Малібу

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода порадувала прихильників пляжною фотосесією. Зірка похизувалась струнким тілом на зйомках.

Фото у купальнику артистка виклала у своєму Instagram.

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Світлана Лобода поділилася світлинами з морського узбережжя. На знімках зірка позує у червоному купальнику а-ля рятувальниця Малібу. Також артистка показала ще один яскравий образ - у червоному комбінезоні на капоті авто.

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Super Star 5 років", — підписала співачка фото, нагадуючи про свій однойменний хіт, який вийшов п'ять років тому.

Раніше Світлана Лобода показала рідкісні кадри свого приватного відео щоденника з поїздки Україною. Зірка побувала у різних куточках країни.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.