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Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве: видео

11 августа 2023 09:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве: видео
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент певицы
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Светлана Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве, где сегодня проживает более 600 украинцев. По ее словам, это не акт доброты, это долг каждого, кто называет Украину своей землей. Она опубликовала фото и видео из столицы Польши.

Соответствующий пост появился в соцсетях Лободы.

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По словам Светланы, она не может вернуть людям родные дома, впрочем постаралась привезти и передать то, что может приблизить их временное пристанище к домашнему уюту и комфорту.

"Кажется, горе должно иметь предел. Но нет предела жестокости и бесчеловечности нашего врага. Я хочу поблагодарить каждого, кого вчера обнимала — за силу духа, за сохраненное умение любить — жизнь и друг друга. Меня в который раз до глубины души тронули большие, открытые сердца тех, кто потерял все, но не веру и человечность. Благодарна за доверие, за каждую услышанную историю борьбы и боли. Потому что знаю, что пережить его сможем только вместе", — написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

40-летняя певица выразила благодарность фонду Fundacja Voices from Ukraine, который проводит благотворительные мероприятия в поддержку украинцев, помогает военным на нуле и занимается детьми сиротами в Польше. А также Centrum Pomocy Humanitarnej, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ постоянно принимает граждан Украины и предоставляет им убежище.

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент певицы

Ранее мы писали, что Лобода показала редкие кадры с путешествия по Украине.

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