Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она

Певица Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, недавно презентовавшая клип на патриотическую композицию "По-украінські", сейчас находится в Киеве. Она не только приняла участие в съемках блогера Рамины Эсхакзай, но и посетила своих кумовьев.

Об этом певица сообщила в своих Instastories.

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Недавно из Франции в Украину вернулась семья шоумена Анатолия Анатолича. Его жена Юла с тремя детьми из-за полномасштабной войны жила в Европе. Впрочем, они решили вернуться домой.

К ним в гости пришла певица Светлана Лобода, которая является крестной матерью старшей дочери звездных супругов, 11-летней Алисы. В своих соцсетях Юла с Анатоличем опубликовали трогательные видео долгожданной встречи родственников. Лобода сделала репост в своем Instagram.

Накануне шоумен прокомментировал в соцсетях возвращение жены и детей в Украину.

"Не хочу делать из этого шоу, но знаю, что позиция моей семьи для многих пример. И я горжусь своими детьми и их жизненными взглядами. Для Алисы с Лолой возвращение домой — невероятный праздник. Так и должно быть для каждого. Меня спрашивают:" Может, ты знаешь какие-то инсайды, что решил вернуть семью в Украину?". Слушайте, я знаю один инсайд, что Украина непобедима, мощна и все в наших руках. Вот мой единственный инсайд, больше инсайдов я не знаю", — рассказал шоумен.

Ранее мы писали, что Анатолич признался, почему не любит 14 февраля и 8 марта.