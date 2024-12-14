Світлана Лобода зустрілась з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліня

Співачка Світлана Лобода та прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня. Фото: Instagram/evika_silina

Після початку повномасштабної війни українська співачка Світлана Лобода періодично живе в Латвії. Напередодні різдвяних та новорічних свят вона зустрілась з прем’єр-міністром цієї європейської країни Евікою Сіліня.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах політикині.

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За словами прем’єр-міністра Латвії, вперше вони зустрілись зі співачкою на концерті влітку. Цього ж разу спілкування продовжили в Будинку уряду.

"Душевне возз’єднання з українською співачкою Світланою Лободою… Говорили про підтримку Латвією України, а також про її роботу по допомозі людям. І про те, як нам пощастило бути в безпеці в Латвії. Дякуємо Світлані за зустріч та її роботу, яка багатьох надихає", — зазначила Евіка Сіліня.

Окрім офіційної фотографії на згадку, Сіліня та Лобода потрапили на відео, яке знято під ялинкою. В руках політикиня тримала подарунок, втім, чи був він для співачки — невідомо.

Лобода та Сіліня в Будинку уряду Латвії. Скриншоти: Instagram/evika_silina

Логічно, що Евіка Сіліня, яка обіймає престижну посаду з вересня 2023 року, зробила публікації латиською мовою. Лобода ж відповіла в коментарях англійською.

"Дякуємо вам за цю змістовну розмову та за те, що ви підтримуєте нас у ці складні часи. Єдність веде до неймовірних речей", — зазначила Лобода.

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