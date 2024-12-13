Жадан присвятив вірш підрозділу "Хартія"
Сьогодні, 13 грудня, підрозділ "Хартія" відзначає 1000 днів від дати заснування. Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан, який несе службу в цьому підрозділі, привітав бійців.
Відео із рядками його вірша було опубліковано на сторінці "Хартії" у Facebook.
Жадан привітав "Хартію"
До урочистої дати бійці підрозділу запустили великий збір на потреби "Хартії". Кошти спрямують на закупівлю 85 дронів Mavic 3T.
Сергій Жадан створив відеокампанію, в рамках якої присвятив вірш бійцям підрозділу. Слоган кампанії – "Доклади руку до "Хартії". Письменник приєднався до підрозділу у травні 2024 року, а до цього волонтерив для потреб "Хартії".
"Нас тут поставили, як сторожу.
Ось тобі, брате, моя рука —
я буду тримати, допоки зможу.
Ми боронимо місце своє,
заступаючи разом за межі", — йдеться в рядках поезії.
Раніше Сергій Жадан заговорив про свою участь у шоу "Холостяк".
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