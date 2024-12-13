Жадан присвятив вірш підрозділу "Хартія"

Український письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Сьогодні, 13 грудня, підрозділ "Хартія" відзначає 1000 днів від дати заснування. Відомий український письменник і лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан, який несе службу в цьому підрозділі, привітав бійців.

Відео із рядками його вірша було опубліковано на сторінці "Хартії" у Facebook.

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До урочистої дати бійці підрозділу запустили великий збір на потреби "Хартії". Кошти спрямують на закупівлю 85 дронів Mavic 3T.

Сергій Жадан створив відеокампанію, в рамках якої присвятив вірш бійцям підрозділу. Слоган кампанії – "Доклади руку до "Хартії". Письменник приєднався до підрозділу у травні 2024 року, а до цього волонтерив для потреб "Хартії".

"Нас тут поставили, як сторожу.

Ось тобі, брате, моя рука —

я буду тримати, допоки зможу.

Ми боронимо місце своє,

заступаючи разом за межі", — йдеться в рядках поезії.

Раніше Сергій Жадан заговорив про свою участь у шоу "Холостяк".

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