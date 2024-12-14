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Лобода встретилась с влиятельным европейским политиком — фото

14 декабря 2024 18:32
Евгений Берестюк - Редактор
Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня
Певица Светлана Лобода и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Фото: Instagram/evika_silina
Евгений Берестюк - Редактор

После начала полномасштабной войны, украинская певица Светлана Лобода периодически живет в Латвии. В канун рождественских и новогодних праздников она встретилась с премьер-министром этой европейской страны, Эвикой Силиня.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях политика.

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По словам премьер-министра Латвии, они впервые встретились с певицей на концерте летом. В этот же раз общение продолжили в Доме правительства.

"Душевное воссоединение с украинской певицей Светланой Лободой… Говорили о поддержке Латвией Украины, а также о ее работе по помощи людям. И о том, как нам удалось быть в безопасности в Латвии. Спасибо Светлане за встречу и ее вдохновляющую многих работу", — отметила Эвика Силиня.

Кроме официальной фотографии на память, Силиня и Лобода попали на видео, снятое под елкой. В руках политика держала подарок, но был ли он для певицы — неизвестно.

Лобода и Силиня
Лобода и Силиня в Доме правительства Латвии. Скриншоты: Instagram/evika_silina

Логично, что Эвика Силиня, занимающая престижную должность с сентября 2023 года, сделала публикации на латышском языке. Лобода ответила в комментариях на английском.

"Благодарим вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", — отметила Лобода.

Напомним, ранее мы писали, что писатель, певец и военнослужащий Сергей Жадан посвятил стихотворение подразделению "Хартия". Также мы рассказывали, что пятилетний внук предательницы Таисии Повалий попросил суд не забирать ее дом.

Светлана Лобода Латвия политики украинские звезды певица

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