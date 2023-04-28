Вагітна Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика

Американська акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Минулого місяця 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Вперше у своїх соцмережах Ліндсі показала свій вже чималий животик.

Фотографії акторка виклала у своєму Instagram.

Читайте також:

Вагітна Лохан

У соцмережах Ліндсі поділилася кадрами, на яких вона проводить час із друзями.

Вагітна акторка Ліндсі Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Вагітна акторка Ліндсі Лохан з подругою. Фото: Instagram/lindsaylohan

Вагітна акторка Ліндсі Лохан з друзями. Фото: Instagram/lindsaylohan

Влітку минулого року акторка вийшла заміж за арабського фінансист, з яким до весілля зустрічалася трохи більше року. Після весілля Ліндсі Лохан рідко з'являється у соцмережах. Подробиці особистого життя актриса намагається тримати в таємниці та рідко з'являється на публіці.

Попередні стосунки Лохан

Раніше Лохан зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамом, спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном, а також діджеєм Самантою Ронсон.

Акторка була заручена з російським мільйонером Єгором Тарабасовим, який живе в Лондоні. Їхній роман закінчився скандалом: Ліндсі звинуватила колишнього нареченого в аб'юзі та розірвала заручини. Тарабасов, своєю чергою, заявив, що голлівудська зірка вкрала в нього велику суму грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону "Холостяк" Олександра Шульгіна повідомила про другу вагітність. Також ми розповідали, що голлівудські актори Демі Мур і Брюс Вілліс вперше стали бабусею та дідусем.