Вагітна Ліндсі Лохан вперше опублікувала фото вже чималого животика
Минулого місяця 36-річна американська акторка Ліндсі Лохан оголосила про вагітність. Кінозірка чекає на первістка від свого чоловіка, арабського фінансиста Бадера Шамаса. Вперше у своїх соцмережах Ліндсі показала свій вже чималий животик.
Фотографії акторка виклала у своєму Instagram.
Вагітна Лохан
У соцмережах Ліндсі поділилася кадрами, на яких вона проводить час із друзями.
Влітку минулого року акторка вийшла заміж за арабського фінансист, з яким до весілля зустрічалася трохи більше року. Після весілля Ліндсі Лохан рідко з'являється у соцмережах. Подробиці особистого життя актриса намагається тримати в таємниці та рідко з'являється на публіці.
Попередні стосунки Лохан
Раніше Лохан зустрічалася з актором Вілмером Вальдеррамом, спадкоємцем Hard Rock Cafe Гаррі Мортоном, а також діджеєм Самантою Ронсон.
Акторка була заручена з російським мільйонером Єгором Тарабасовим, який живе в Лондоні. Їхній роман закінчився скандалом: Ліндсі звинуватила колишнього нареченого в аб'юзі та розірвала заручини. Тарабасов, своєю чергою, заявив, що голлівудська зірка вкрала в нього велику суму грошей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону "Холостяк" Олександра Шульгіна повідомила про другу вагітність. Також ми розповідали, що голлівудські актори Демі Мур і Брюс Вілліс вперше стали бабусею та дідусем.