Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лохан и Ли Кертис возвращаются к съемкам известного фильма: ждали 20 лет arrow

Лохан и Ли Кертис возвращаются к съемкам известного фильма: ждали 20 лет

12 мая 2023 13:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лохан и Ли Кертис возвращаются к съемкам известного фильма: ждали 20 лет
Американские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Фото: letterboxd.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кинокомпания Disney объявила о начале работы над сиквелом культового фильма "Чумовая пятница". Через 20 лет после выхода ленты в прокат и ее безумный успех на съемочную площадку вернутся голливудские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис.

Об этом сообщает издание The Variety.

Читайте также:

Подробности

В первой части Лохан и Ли Кертис сыграли роль дочери и матери, поменявшихся телами и вынужденных решать проблемы друг друга, что помогло им разобраться в своих непростых отношениях.

Фильм вышел в прокат в августе 2003 года. При бюджете в 20 млн долларов ему удалось собрать 160 млн долларов и положительные отзывы от критиков. За роль в "Чумовой пятнице" Джейми Ли Кертис была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус".

Сценаристом проекта стала Элиз Холландер. Дата релиза, имя режиссера и другие подробности фильма пока не раскрываются. Очевидно, Лохан, ожидающая появления первенца, задерживаться в декретном отпуске не собирается.

Напомним, ранее мы писали, что беременная Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже большого животика. Также мы рассказывали, как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас