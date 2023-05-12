Лохан и Ли Кертис возвращаются к съемкам известного фильма: ждали 20 лет

Американские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Фото: letterboxd.com

Кинокомпания Disney объявила о начале работы над сиквелом культового фильма "Чумовая пятница". Через 20 лет после выхода ленты в прокат и ее безумный успех на съемочную площадку вернутся голливудские актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис.

Об этом сообщает издание The Variety.

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В первой части Лохан и Ли Кертис сыграли роль дочери и матери, поменявшихся телами и вынужденных решать проблемы друг друга, что помогло им разобраться в своих непростых отношениях.

Фильм вышел в прокат в августе 2003 года. При бюджете в 20 млн долларов ему удалось собрать 160 млн долларов и положительные отзывы от критиков. За роль в "Чумовой пятнице" Джейми Ли Кертис была отмечена номинацией на премию "Золотой глобус".

Сценаристом проекта стала Элиз Холландер. Дата релиза, имя режиссера и другие подробности фильма пока не раскрываются. Очевидно, Лохан, ожидающая появления первенца, задерживаться в декретном отпуске не собирается.

Напомним, ранее мы писали, что беременная Линдси Лохан впервые опубликовала фото уже большого животика. Также мы рассказывали, как прошла звездная премьера новой темнокожей "Русалочки" от Disney.