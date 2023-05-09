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Як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney

9 травня 2023 15:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney
Кінопрем'єра фільму "Русалонька" в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У знаменитому театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася зіркова прем'єра нової кіноадаптації класичного мультфільму Disney "Русалонька". На світський захід завітали виконавці головний ролей, члени знімальної групи та знаменитості.

Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже яскраві фото з прем’єри. 

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Зіркова прем’єра

Виконавиця головної ролі, 23-річна акторка Голлі Бейлі прийшла на захід в рамках промокампанії фільму в образі своєї героїні Аріель. На кінозірці була сукня кольору морської хвилі, яку створив відомий сербський дизайнер Валдрін Сахіті.

Акторка Голлі Бейлі на кінопрем'єрі фільму "Русалонька". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Також прем'єру відвідали Мелісса Маккарті (зіграла Урсулу), Хав'єр Бардем (виконав роль Трітона), Джона Гауер-Кінг (принц Ерік) Джейкоб Тремблей, Аквафіна, Гайді Клум та інші знаменитості. 

Актори Мелісса Маккарті та Хав'єр Бардем на кінопрем'єрі фільму "Русалонька". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Репер Offset з дітьми на кінопрем'єрі фільму "Русалонька". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Супермодель Гайді Клум на кінопрем'єрі фільму "Русалонька". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
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Продюсер Джон ДеЛука та режисер Роб Маршалл на кінопрем'єрі фільму "Русалонька". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Про новий фільм

Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини у кінотеатрах по всьому світу запланована вже на 26 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у Франції бокс-офіс більше, ніж в Україні. Також ми розповідали, що стрічка Антоніо Лукіча  "Люксембург, Люксембург" потрапила до ТОП-10 найкасовіших українських фільмів.

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