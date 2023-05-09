Як пройшла зіркова прем'єра нової темношкірої "Русалоньки" від Disney
У знаменитому театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася зіркова прем'єра нової кіноадаптації класичного мультфільму Disney "Русалонька". На світський захід завітали виконавці головний ролей, члени знімальної групи та знаменитості.
Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже яскраві фото з прем’єри.
Зіркова прем’єра
Виконавиця головної ролі, 23-річна акторка Голлі Бейлі прийшла на захід в рамках промокампанії фільму в образі своєї героїні Аріель. На кінозірці була сукня кольору морської хвилі, яку створив відомий сербський дизайнер Валдрін Сахіті.
Також прем'єру відвідали Мелісса Маккарті (зіграла Урсулу), Хав'єр Бардем (виконав роль Трітона), Джона Гауер-Кінг (принц Ерік) Джейкоб Тремблей, Аквафіна, Гайді Клум та інші знаменитості.
Про новий фільм
Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка. Прем'єра картини у кінотеатрах по всьому світу запланована вже на 26 травня.
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