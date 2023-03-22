Лорак та Повалій приготуватися: парламент працює над позбавленням артистів-зрадників почесних звань

Українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій

Український парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт №8374, який пропонує розширення підстав для позбавлення артистів почесних звань. Це стосується не тільки росіян, але й українських знаменитостей, які зрадили Батьківщині.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

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У проєкті уточнюється перелік заслуг, за які діячі культури можуть отримати державну відзнаку. Водночас зауважується, що у випадку "вчинення діянь, які роблять негідним державної нагороди, особа, нагороджена державною нагородою, може бути її позбавлена".

Автори також пропонують розширити підстави для позбавлення нагород:

на підставі санкцій, застосованих до окремої людини;

за вироком суду "щодо тяжких та особливо тяжких злочинів".

У пояснювальній записці автори проєкту наголошують, що в умовах війни, яку розпочала росія, та повномасштабного вторгнення "для сфери культури і для системи нагород постали нові виклики".

За словами народної депутатки, заступниці голови Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, цей документ надає можливість зняти всі державні нагороди і спеціальні звання із так званих "артистів-рашистів".

"У нашому законодавстві є певна колізія й Президент України може видати указ про позбавлення нагород тільки якщо в законодавстві прописано підстави. Наразі такою підставою є лише вирок суду, а суди, як відомо, у нас тривають довго. Тому ми пропонуємо можливість зняти нагороди, якщо офіційно артист чи так званий "діяч культури" перебуває у санкційному списку", — пояснила парламентарій.

Вона додала, що йдеться не лише про осіб із російської федерації, які свого часу багато років тому отримали звання Заслуженого чи Народного артиста України.

"Такі особи як Кіркоров чи Басков у нас давно під санкціями. Закон стосуватиметься й українських запроданців, які виступають у росії та розважають російську публіку", — підсумувала політикиня.

Зараз законопроєкт готується до другого читання. Відзначимо, що свої звання можуть втратити, зокрема, співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак (Кароліна Куєк).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти артистів, які досі мовчать про війну, що розв’язала росія в нашій країні. А також проти тих знаменитостей, хто відкрито підтримав криваві плани диктатора путіна.

Також ми розповідали, що Ані Лорак рекламує себе на транспорті окупантів та готується до великого концерту в москві.