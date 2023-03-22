Лорак и Повалий приготовиться: парламент работает над лишением артистов-предателей почетных званий
Украинский парламент в первом чтении принял законопроект №8374, предлагающий расширение оснований для лишения артистов почетных званий. Это касается не только россиян, но и украинских знаменитостей, предавших Родину.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
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В проекте уточняется список заслуг, за которые деятели культуры могут получить государственное отличие. В то же время уточняется, что в случае "совершения деяний, делающих недостойным государственной награды, лицо, награжденное государственной наградой, может быть его лишено".
Авторы также предлагают расширить основания для лишения наград:
- на основании санкций, применяемых к отдельному человеку;
- по приговору суда "относительно тяжких и особо тяжких преступлений".
В пояснительной записке авторы проекта подчеркивают, что в условиях войны, которую начала россия и полномасштабного вторжения "для сферы культуры и для системы наград возникли новые вызовы".
По словам народного депутата, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, этот документ дает возможность снять все государственные награды и специальные звания так называемых "артистов-рашистов".
"В нашем законодательстве есть определенная коллизия и Президент Украины может издать указ о лишении наград только если в законодательстве прописаны основания. В настоящее время таким основанием является только приговор суда, а суды, как известно, у нас продолжаются долго. Поэтому мы предлагаем возможность снять награды, если официально артист или так называемый "деятель культуры" находится в санкционном списке", — пояснила парламентарий.
Она добавила, что речь идет не только о лицах из российской федерации, в свое время много лет назад получивших звание Заслуженного или Народного артиста Украины.
"Такие лица как Киркоров или Басков у нас давно под санкциями. Закон будет касаться и украинских предателей, выступающих в россии и развлекающих российскую публику", — подытожила политика.
Сейчас законопроект готовится ко второму чтению. Отметим, что свои звания могут потерять, в частности певицы Таисия Повалий и Ани Лорак (Каролина Куек).
Напомним, ранее мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые до сих пор молчат о войне, которую развязала россия в нашей стране. А также против знаменитостей, кто открыто поддержал кровавые планы диктатора путина.
Также мы рассказывали, что Ани Лорак рекламирует себя на транспорте оккупантов и готовится к большому концерту в москве.