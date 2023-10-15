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Мадонна доповнила сценічний образ капелюхом від українського бренду

15 жовтня 2023 14:33
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Мадонна доповнила сценічний образ капелюхом від українського бренду
Мадонна в капелюсі від Руслана Багінського. Фото: Instagram insightconceptstore
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У рамках свого великого музичного шоу Мадонна з’явилася на сцені у Лондоні у різних сміливих образах. Деякі з них зірка доповнила головними уборами від відомого українського бренду “Руслан Багінський”.

Про це засновник і дизайнер бренду розповів у своєму Instagram.

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Ковбойські капелюхи і французські берети

65-річна артистка вийшла на сцену найбільшого концертного майданчика Сполученого Королівства O2 Arena у Лондоні та відіграла масштабне шоу в рамках свого ювілейного туру Four Decades. Він присвячений 40-річчю кар’єри Мадонни. Цей концерт став початком великого туру співачки.

 

В рамках шоу попдіва кілька разів підтримала Україну. По-перше, вона зявилася на сцені з українським прапором.

По-друге, всі капелюхи, які були важливим елементом її виступу, розробив український дизайнер Руслан Багінський.

Українець вже багато років працює з Мадонною й іншими всесвітньо відомими зірками, такими як Бейонсе, Ріанна. Його капелюхи обирає й перша леді Олена Зеленська.

 

Багінський подякував Мадонні за підтримку його бренду на такому рівні.  

 

"Дякую Мадонна! За те, що повірила у мене із самого початку. За твою неймовірну підтримку. Майже вісім років разом. За нашу історію, яка стосується цієї дивовижної ночі. Дякую, що зробила мене частиною вашого Свята. Це підтримка не тільки мене, це підтримка моєї країни. Наша перемога через культуру і єдність. Через відсутність страху. Ти завжди була прикладом цього, і твоя підтримка справжня. Твоя присутність у моєму житті —  найбільша честь. Досі не можу в це повірити", — написав дизайнер у дописі в Instagram.

Мадонна кілька разів з'явилася на сцені у крислатому капелюсі від Руслана Багінського, він нагадував ковбойський. Такі самі були і у її підтанцовки. Щеучасники балету зявлялися у беретах у французському стилі також від Багінського. 

Нагадаємо, ми писали, що Мадонна розпочала грандіозний світовий тур.

Також ми повідомляли, що Мадонна вразила натуральним виглядом на рідкісних знімках без фотошопу.

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