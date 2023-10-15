Мадонна дополнила сценический образ шляпой от украинского бренда

Мадонна в шляпе от Руслана Багинского. Фото: Instagram insightconceptstore

В рамках своего масштабного музыкального шоу Мадонна появилась на сцене в Лондоне в разных смелых образах. Некоторые из них звезда дополнила головными уборами известного украинского бренда "Руслан Багинский".

Об этом основатель и дизайнер бренда рассказал в своем Instagram.

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Ковбойские шляпы и французские береты

65-летняя артистка вышла на сцену самой большой концертной площадки Соединенного Королевства O2 Arena в Лондоне и отыграла масштабное шоу в рамках своего юбилейного тура Four Decades. Он посвящен 40-летию карьеры Мадонны. Этот концерт стал началом большого тура певицы.

В рамках шоу поп-дива несколько раз поддержала Украину. Во-первых, она появилась на сцене с украинским флагом.

Во-вторых, все шляпы, являвшиеся важным элементом ее выступления, разработал украинский дизайнер Руслан Багинский.

Украинец уже много лет работает с Мадонной и другими всемирно известными звездами, такими как Бейонсе, Рианна. Его шляпы выбирает и первая леди Елена Зеленская.

Багинский поблагодарил Мадонну за поддержку его бренда на таком уровне.

"Спасибо Мадонна! За то, что поверила в меня с самого начала. За твою невероятную поддержку. Почти восемь лет вместе. За нашу историю, которая касается этой удивительной ночи. Спасибо, что сделала меня частью твоего Праздника. Это поддержка не только меня, это поддержка моей страны. Наша победа через культуру и единство. Из-за отсутствия страха. Ты всегда была примером этого, и твоя поддержка настоящая. Твое присутствие в моей жизни — самая большая честь", — написал Багинский в Instagram .

Мадонна несколько раз появилась на сцене в широкополой шляпе от Руслана Багинского, она напоминала ковбойскую. Такие же были и у ее подтанцовки. Еще участники балета появлялись в беретах во французском стиле, тоже от Багинского.

Напомним, мы писали, что Мадонна начала грандиозный мировой тур.

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