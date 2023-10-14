Мадонна вразила натуральним виглядом на рідкісних знімках без фотошопу

Співачка Мадонна. Фото: dailymail.co.uk

Мадонні часто дорікають у соціальних мережах за використання безлічі фільтрів. Та нещодавно співачка показала себе справжню, коли в Лондоні відвідала художню виставку сина Рокко Річі разом зі своїми іншими дітьми.

Про це пише Daily Mail.

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65-річна артистка, яка збирається розпочати свій 78-ми тур Celebration у суботу ввечері, мала розкішний вигляд в глибокому бралеті з брюками з високою талією та рукавичках у сіточку.

Співачка Мадонна. Фото: dailymail.co.uk

Співачка Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

Співачка Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

Співачка Мадонна. Фото: CLICK NEWS AND MEDIA

На заході до неї приєдналися її прийомний син Девід Банда, 18 років, і Стелла Маккартні. Також були присутні 26-річна Лурдес Леон і її прийомна дочка Мерсі Джеймс, 17 років.

Рокко Річчі зарекомендував себе як художник-експресіоніст під ім'ям Ред, його роботи продаються за 20 000 фунтів стерлінгів. З 2018 року він мав три виставки в художній галереї Челсі Tanya Baxter Contemporary.

Річчі, який привертає увагу своїм почуттям ретро-моди, почав свою кар'єру в 17 років, навчаючись у Central Saint Martins і Royal Drawing School.

"Суспільні конфлікти, такі як одержимість соціальними медіа, фіксація знаменитостей і лейблів, а також проблеми поколінь, такі як зловживання наркотиками та депресія, є темами, до яких він підходить у свій спосіб", — писали про нього в одній з галерей.

Мадонна готується до свого світового туру Celebration, який було відкладено після того, як вона перенесла небезпечну для життя бактеріальну інфекцію.

Заплановано, що він розпочнеться пізніше цього тижня на O2 Arena у Лондоні, а потім зірка подорожуватиме Європою та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.

Раніше Мадонна показала, як святкувала 65-річчя.