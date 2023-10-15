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Мадонна розпочала грандіозний світовий тур: прапор України та технічні проблеми. Відео

15 жовтня 2023 08:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мадонна розпочала грандіозний світовий тур: прапор України та технічні проблеми. Відео
Співачка Мадонна в Лондоні. Фото: Instagram/bopsandbangers
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Мадонна все ж таки це зробила. 65-річна артистка вийшла на сцену найбільшого концертного майданчика Сполученого Королівства O2 Arena у Лондоні та відіграла масштабне шоу в рамках свого ювілейного туру Four Decades. Він присвячений 40-річчю кар’єри Мадонни.

Деталі повідомляє, зокрема, видання People, а у соцмережах доступні тисячі відео з концерту. 

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Мадонна повернулась 

Співачка влаштувала захоплюючий двогодинний сет, який підняв на ноги 20 тисяч глядачів протягом усього шоу. Це перший концерт ыз шести запланованих в Лондоні. Квитки розпродані на всі виступи.

Суперзірка розпочала шоу піснею Nothing Really Matters, після якої пролунали Everybody і Into the Groove. А ось далі команда артистки стикнулася з технічною проблемою. 10 хвилин Мадонна не ховалась у гримерці, а спілкувалася з публікою та розповіла багато цікавого.

Так, наприклад, вона згадала молодість, коли в неї не було грошей. Тоді вона зустрічалася з чоловіками, і перше що питала, чи є в них ванна кімната. Більшість з них дивувались, а з тими, хто відповідав позитивно, Мадонна йшла на вечерю, аби потім прийняти душ у них вдома. 

Співачка Мадонна в Лондоні. Фото: Instagram/bopsandbangers

Упродовж туру Мадонну супроводжують її четверо прийомних дітей. Усі вони вийшли на сцену в Лондоні. Співачка згадала їх у промові, коли розповідала про госпіталізацію цього року через бактеріальну інфекцію. Тоді Мадонна була на межі життя та смерті, але, за її словами, думки про дітей, відповідальність за них надали сил. 

Американська зірка виконала понад 40 своїх хітів, що символічно, враховуючи назву туру. Не забула Мадонна й про Україну. Під хіт Don't Cry for Me Argentina артистка з’явилась на сцені в жовто-синьому прапорі. Після початку повномасштабної війни Мадонна не раз публічно засуджувала Росію та вставала на захист нашої країни.

Фрагмент з українським прапором у своїх соцмережах прокоментувала блогерка Монро. 

Аншлаговий виступ попзірки в Лондоні є першою зупинкою у світовому турі, який складається з 78 концертів в Європі та Північній Америці. Він триватиме до квітня наступного року і завершиться в місті, де Мадонна й стала зіркою: Нью-Йорку.

Мадонна тур
Мадонна вразила фізичною формою. Фото: Instagram/bopsandbangers 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Мадонни презентувала містичний кліп. Також ми розповідали, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

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