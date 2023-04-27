Мадонна в образі школярки відвідала концерт класичної музики разом з молодим бойфрендом
Після розставання з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом американська співачка Мадонна закрутила роман із 29-річним боксером Джошем Поппером. Саме з ними попкоролева відвідала фортепіанний концерт французьких музиканток, сестер Лабек у Нью-Йорку (США).
Фото з культурного заходу Мадонна опублікувала у своїх Instastories.
Подробиці візиту концерту
Про роман 64-річної співачки та молодого боксера, який тренує дітей зірки, стало відомо на початку березня. Мадонна не рідко публікує контент з черговим бойфрендом. Так, артистка показала фото залаштунків культурної установи.
Також Мадонна опублікувала фотографії зі своїми дітьми та піаністками. Для візиту концерту французьких музиканток попкоролева обрала образ школярки й з'явилася у чорно-білому костюмі з волоссям, заплетеним у дві коси.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна креативно анонсувала тур до 40-річчя кар'єри, який пройде вже цього року. Також ми розповідали, що стала відома причина смерті старшого брата Мадонни.