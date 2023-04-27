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Мадонна в образі школярки відвідала концерт класичної музики разом з молодим бойфрендом

27 квітня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мадонна в образі школярки відвідала концерт класичної музики разом з молодим бойфрендом
Співачка Мадонна на одному зі своїх концертів. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після  розставання з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом американська співачка Мадонна закрутила роман із 29-річним боксером Джошем Поппером. Саме з ними попкоролева відвідала фортепіанний концерт французьких музиканток, сестер Лабек у Нью-Йорку (США).

Фото з культурного заходу Мадонна опублікувала у своїх Instastories. 

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Подробиці візиту концерту

Про роман 64-річної співачки та молодого боксера, який тренує дітей зірки, стало відомо на початку березня. Мадонна не рідко публікує контент з черговим бойфрендом. Так, артистка показала фото залаштунків культурної установи. 

Співачка Мадонна з новим бойфрендом. Фото: Instastories/madonna

Також Мадонна опублікувала фотографії зі своїми дітьми та піаністками. Для візиту концерту французьких музиканток попкоролева обрала образ школярки й з'явилася у чорно-білому костюмі з волоссям, заплетеним у дві коси.

Співачка Мадонна з  доньками та гостями концерту. Фото: Instastories/madonna
Концерт, на який завітала з близькими співачка Мадонна. Фото: Instastories/madonna

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мадонна креативно анонсувала тур до 40-річчя кар'єри, який пройде вже цього року. Також ми розповідали, що стала відома причина смерті старшого брата Мадонни.

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