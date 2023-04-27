Мадонна в образе школьницы посетила концерт классической музыки вместе с молодым бойфрендом

Певица Мадонна на одном из своих концертов. Фото: Flickr

После расставания с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом американская певица Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером Джошем Поппером. Именно с ними поп-королева посетила фортепианный концерт французских музыкантов, сестер Лабек в Нью-Йорке (США).

Фото с культурного мероприятия Мадонна опубликовала в своих Instastories.

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Подробности визита концерта

О романе 64-летней певицы и молодого боксера, тренирующего детей звезды, стало известно в начале марта. Мадонна нередко публикует контент с очередным бойфрендом. Так, артистка показала фото за кулисами культурного учреждения.

Певица Мадонна с новым бойфрендом. Фото: Instastories/madonna

Также Мадонна опубликовала фотографии со своими детьми и пианистками. Для визита концерта французских музыканток поп-королева выбрала образ школьницы и появилась в черно-белом костюме с волосами, заплетенными в две косы.

Певица Мадонна с дочерьми и гостями концерта. Фото: Instastories/madonna

Концерт, на который пришла с близкими певица Мадонна. Фото: Instastories/madonna

Напомним, ранее мы писали, что Мадонна креативно анонсировала тур к 40-летию карьеры, который пройдет в этом году. Также мы рассказывали, что известна причина смерти старшего брата Мадонны.