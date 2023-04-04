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Стала відома причина смерті старшого брата Мадонни

4 квітня 2023 16:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Мадонна та її брат Ентоні Чікконе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці лютого на 67-му році життя помер старший брат американської співачки Мадонни, Ентоні Чікконе. Тривалий час він був бездомним та боровся з алкоголізмом.

Про причини смерті родича титулованої співачки повідомляє видання TMZ.

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Подробиці 

Згідно зі свідоцтвом про смерть, старший брат Мадонни помер від раку горла та дихальної недостатності. Чікконе боровся з раком ротоглотки, причиною якого часто є куріння цигарок. У свідоцтві про смерть конкретно зазначено, що вживання тютюну сприяло смерті Ентоні.

Попри відчужені стосунки Чікконе з його сім'єю, співачка завжди допомагала йому фінансово. Так, наприклад, вона подарувала йому візит до стоматолога, який встановив брату протези. 

"Більшість членів родини мали з ним складні стосунки через його алкоголізм", — писали американські ЗМІ після смерті Ентоні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч. Також ми розповідали, що Мадонна відповіла хейтерам, які розкритикували її зовнішність на премії "Ґреммі".

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