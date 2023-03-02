Мадонна закрутила роман з молодим боксером

Проміняла манекенника на боксера: з ким закрутила роман Мадонна
Нещодавно, американська співачка Мадонна розійшлась з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Артистка рідко буває без стосунків. Тому й закрутила роман з молодим боксером.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Деталі
Мадонна зустрічається із 29-річним боксером Джошем Поппером. Він тренує одного із дітей співачки. Як повідомили британським журналістам друзі співачки, їхні стосунки не можна назвати виключно діловими.
Спільне фото з Поппером Мадонна раніше опублікувала в Instagram, проте пізніше видалила його. А ось Джош залишив все як є.
Минулого року Поппер був футболістом і кілька разів намагався потрапити до Національної футбольної ліги, проте відбір не пройшов. Прокоментувати стосунки зі співачкою на запит журналістів Джош відмовився.
Нагадаємо, раніше ми писали, що помер старший брат Мадонни, який багато років жив на вулиці та страждав від алкоголізму. Також ми розповідали, що Мадонна видалила всі пости в Instagram та креативно анонсувала тур до 40-річчя кар'єри.