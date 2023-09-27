Мадонна влаштувала "дорослу" вечірку з нагоди дня народження сина

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна відсвяткувала вечірку на честь дня народження свого прийомнго сина Девіда Банди. Святкування вийшло досить відвертим.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Девіду Банді виповнилося 18 років. З цієї нагоди родина влаштувала гучну вечірку. Відверті танці, прозоре вбрання, безліч фотографій з друзями - Мадонна зробила все, щоб цей день запам'ятався хлопцю.

Співачка Мадонна з сином Девідом Бандою. Фото: instagram.com/madonna/

Син співачки Мадонни Девід. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дітьми. Фото: instagram.com/madonna/

Дочки співачки Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

День народження сина Мадонни. Фото: instagram.com/madonna/

"З 18-річчям, Девіде Банда! Племінне ім'я — Сензангахона. Нащадок племені Нгоні! Неможливо повірити, що минуло майже 18 років відтоді, як ми познайомилися з тобою в Мчинджи в дитячому будинку "Дім надії"! Твоє ім'я означає "Говори правду". Кращого імені для художника годі й придумати! Ти ростеш справді видатною людиною! Ми всі так пишаємося тобою! Ти сяєш, як найяскравіша зірка", — прокоментувала допис Мадонна.

На свято були запрошені друзі та родичі Девіда. Серед гостей також був присутній і 29-річний бойфренд співачки Мадонни, боксер Джош Поппер.

Мадонна має шістьох дітей. Старшу доньку — Лурдес — співачка народила від фітнес-тренера Карлоса Леона. У шлюбі з кінорежисером Гаєм Річчі у Мадонни народився син Рокко Джон. Також співачка всиновила чотирьох дітей — хлопчика Девіда Банду, дівчинку Чифундо Мерсі та близнючок Стеллу і Естер.

Нагадаємо, Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.

Раніше Мадонна показала, як святкувала 65-річчя.