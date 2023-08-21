Мадонна познайомила свого молодого обранця-боксера з сином
На вихідних Мадонна відсвяткувала свій 65-й день народження в Лісабоні. Подейкують, що зірка використала це як можливість познайомити свого 29-річного бойфренда Джошуа Поппера з 23-річним сином Рокко Річі.
Про це пише Daily Mail.
Закохана Мадонна
Рокко, старший син Мадонни від її колишнього чоловіка, режисера Гайя Річі, був у Лісабоні з братами і сестрами: Лурдес, Девідом Бандою, Мерсі Джеймс, і 10-річними близнюками Стеллою та Естер.
Мадонна та Поппер почали зустрічатися на початку цього року. Пара зустрілася після того, як чоловік тренував її сина Девіда на боксерському рингу.
За кілька днів до цього поп-ікона повідомила, що ледь не померла від бактеріальної інфекції, і її довелося терміново доставити до лікарні.
Цього місяця Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна співачка завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.
Нагадаємо, Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.