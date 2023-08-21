Мадонна познайомила свого молодого обранця-боксера з сином

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

На вихідних Мадонна відсвяткувала свій 65-й день народження в Лісабоні. Подейкують, що зірка використала це як можливість познайомити свого 29-річного бойфренда Джошуа Поппера з 23-річним сином Рокко Річі.

Про це пише Daily Mail.

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Рокко, старший син Мадонни від її колишнього чоловіка, режисера Гайя Річі, був у Лісабоні з братами і сестрами: Лурдес, Девідом Бандою, Мерсі Джеймс, і 10-річними близнюками Стеллою та Естер.

Співачка Мадонна з сином Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з новим хлопцем. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна та Поппер почали зустрічатися на початку цього року. Пара зустрілася після того, як чоловік тренував її сина Девіда на боксерському рингу.

За кілька днів до цього поп-ікона повідомила, що ледь не померла від бактеріальної інфекції, і її довелося терміново доставити до лікарні.

Цього місяця Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна співачка завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.

Нагадаємо, Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження.