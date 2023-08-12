Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження arrow

Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження

12 серпня 2023 10:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Мадонна ніжно привітала сина Рокко з днем народження. Хлопцю, який народився у шлюбі зірки з режисером Гаєм Річі, виповнилося 23 роки.

Своє привітання Мадонна написала у Instagram.

Читайте також:

Щаслива мама

Співачка Мадонна дуже близька зі своїми дітьми. За словами зірки, син Рокко змінив її життя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

"З днем народження, дорогий Рокко…З того дня, як ти був зачатий, життя з тобою було пригодою. Від твого передчасного народження до твоєї любові до скейтбордингу, байків. Брейк-данс, паркур, графіті та всі види активності, що викликають адреналін! Ти змусив мене хвилюватися — можливо, більше, ніж будь-яка інша людина на планеті. Але ти пішли дорогою, якою менше ходили, і це все змінить! Ніщо не приносить мені більше радості, ніж спостерігати за тим, як ти ростеш як художник! Процитую твого улюбленого художника Люс'єна Фрейда: "Що я вимагаю від картини? Я прошу її вразити, збентежити, спокусити, переконати!". Продовжуй йти своєю дорогою. Я так пишаюся тобою!", — ніжно привітала сина Мадонна.

Свій допис зірка супроводила серією ексклюзивним світлин з життя Рокко, від дитинства до юності.

Нещодавно Мадонна налякала прихильників новиною про свою госпіталізацію. Але артистка успішно проходить реабілітацію і її здоров'ю нічого не загрожує.

Мадонна мала розпочати свій перший в історії тур найкращих хітів, Celebration Tour, 15 липня у Ванкувері, Канада. Співачка хотіла на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз