Мадонна сентиментально привітала сина з днем народження

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна ніжно привітала сина Рокко з днем народження. Хлопцю, який народився у шлюбі зірки з режисером Гаєм Річі, виповнилося 23 роки.

Своє привітання Мадонна написала у Instagram.

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Співачка Мадонна дуже близька зі своїми дітьми. За словами зірки, син Рокко змінив її життя.

"З днем народження, дорогий Рокко…З того дня, як ти був зачатий, життя з тобою було пригодою. Від твого передчасного народження до твоєї любові до скейтбордингу, байків. Брейк-данс, паркур, графіті та всі види активності, що викликають адреналін! Ти змусив мене хвилюватися — можливо, більше, ніж будь-яка інша людина на планеті. Але ти пішли дорогою, якою менше ходили, і це все змінить! Ніщо не приносить мені більше радості, ніж спостерігати за тим, як ти ростеш як художник! Процитую твого улюбленого художника Люс'єна Фрейда: "Що я вимагаю від картини? Я прошу її вразити, збентежити, спокусити, переконати!". Продовжуй йти своєю дорогою. Я так пишаюся тобою!", — ніжно привітала сина Мадонна.

Свій допис зірка супроводила серією ексклюзивним світлин з життя Рокко, від дитинства до юності.

Нещодавно Мадонна налякала прихильників новиною про свою госпіталізацію. Але артистка успішно проходить реабілітацію і її здоров'ю нічого не загрожує.

Мадонна мала розпочати свій перший в історії тур найкращих хітів, Celebration Tour, 15 липня у Ванкувері, Канада. Співачка хотіла на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт.